Az LG CLOi ServeBot az emeletek között lift segítségével közlekedik. Hat, egyenként független felfüggesztéssel ellátott kereke kiváló stabilitást biztosít, így egyenetlen felületeken is képes anélkül kiszállítani az italokat, hogy azok jelentős mértékben kifröccsennének. A felhasználók kényelme érdekében a robot ajtajai működés közben automatikusan nyílnak és záródnak. Még azt is meg tudja állapítani, milyen kiszállítást teljesített, mivel a belső rekeszekben elhelyezett kamerák révén érzékeli a kivett tételeket. Mesterséges intelligencia alapú algoritmusnak köszönhetően az új modell biztonságosan elkerüli az akadályokat, meghatározza az optimális útvonalat a célállomáshoz és akár 20 másik CLOi ServeBottal is képes összehangoltan és hatékonyan együttműködni.

Forrás: LG

A robot előlapi 10,1 hüvelykes kijelzője mobil hirdetési platformként funkcionál, az okostelefonon vagy interneten keresztül elérhető LG CLOi Station vagy a CMS mobilalkalmazás segítségével pedig a tartalmak könnyen feltölthetők a készülékre. Képes ügyfeleket elkísérni egy adott úti célhoz, a látássérülteket pedig hangutasítással segíti. A felhasználók emellett valós időben nyomon követhetik a robot állapotát az LG CLOi Station segítségével, amely egyben kényelmes személyhívó és ütemezési funkciókat is kínál.