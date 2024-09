Még 2004-ben olyan eszközt telepítettek a fejébe, amely lehetővé tette számára a színek „hallását”, s ő a főszereplője a most bemutatott, Cyborg: A Documentary című filmnek. Carey Born londoni rendező filmje nemcsak Harbissont mutatja be, hanem emberi mivoltunk filozófiai és etikai kérdéseit is boncolja.

A Barcelonában született Harbisson színvak, mert ritka agyi akromatopszia betegséggel született: csak feketét, fehéret és szürkét lát. Élete akkor vett drámai fordulatot, amikor úgy döntött, felfokozza érzékszervi tapasztalatait. A barcelonai kórház megtagadta a műtétet, erre egy névtelen orvost kért fel, aki műtéti úton a koponyája hátsó részébe egy szenzort épített, melynek külső egysége azóta is rovarantennaként ível előre a feje fölött. A fejében lévő csip a színek fényfrekvenciáit alakítja hangrezgésekké, amelyeket csontvezetésen keresztül tapasztal meg – ugyanaz a megoldás, amit a bálnák és a delfinek használnak a víz alatti hallásra.

Neil Harbisson

Fotó: Rosdiana Ciaravolo / Forrás: Getty Images

A fejének hátsó részén található csip lehetővé teszi, hogy a színeket nem a fülén, hanem a koponyája csontján keresztül érzékeli. Csatlakozik a közeli eszközökhöz és az internethez is.