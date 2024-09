A szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában található Informatika Történeti Kiállításon az idén 50 éves HP-65-öst, a világ első programozható zsebszámológépét is megismerhetik, amely a hetvenes években még az amerikai űrhajósokat is segítette az Apollo-Szojuz program során.

Az érdeklődők a Kutatók Éjszakája keretében 2024. szeptember 27-én a Neumann Társaság 1200 négyzetméteres IT múzeumi kiállításán ismerkedhetnek meg a fél évszázada piacra került HP-65-ös mellett a programozható zsebszámológépek evolúciójával és a kézi számítógépek, okostelefonok kialakulásával, jeles magángyűjtők, köztük a Arithmomuseum szakértőinek előadásain.

A HP-65 különlegessége, hogy

1975 júliusában, az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz-19 űrhajó összekapcsolódása során ilyen típusú számológépeket vittek magukkal az amerikai űrhajósok a pályakorrekcióhoz szükséges számítások elvégzéséhez,

arra az esetre is készülve, ha a fedélzeti számítógép meghibásodna.

Ez a meglepően kis méretű, de rendkívül sokoldalú számológép jelentős újításokat hozott: beépített mágneskártya-olvasó/író egységgel is rendelkezik, amivel lehetővé vált a kikapcsoláskor korábban elvesző programok mentése is. Emellett a készülék minden billentyűje több eltérő feladatot képes ellátni, ezzel a módszerrel a billentyűk számát radikálisan lehetett csökkenteni. A HP-65-höz programcsomagok jelentek meg a különböző matematikai alkalmazásoktól a játékig – ezzel is megelőlegezve a későbbi zsebszámítógépeket, kézi okos eszközöket. Nem is csoda, hogy a HP Journal periodikában korát megelőző módon már „Personal Computernek” nevezték.