Szétzilálják társas kapcsolatainkat a városi autópályák

Ezt állapítja meg egy friss, a Budapesti Corvinus Egyetem részvételével lezajlott nemzetközi kutatás.

A forgalmas utak és a társadalmi kapcsolatok csökkenése közötti kapcsolatot a városfejlesztési kutatások már az 1960-as évek óta széles körben ismerik, de eddig soha nem mérték empirikusan. Az ITU Copenhagen, a bécsi Complexity Science Hub, a Budapesti Corvinus Egyetem és a University of Amsterdam kutatói most számszerűsítették ezt a hatást, az eredményeket március elején publikálták a Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) folyóiratban.

A kutatócsoport 1 millió Twitter-felhasználó 2013-as, becsült lakóhely-adatait és online kapcsolatait elemezte az Egyesült Államok 50 legnagyobb városának városi autópálya-hálózatával összevetve. Ez alapján, egy az autópályák elhelyezkedésére nem érzékeny random kapcsolathálózatot készítettek, mellyel összehasonlítva mérhetővé vált az autópályák befolyása a társas kapcsolatokra, egy elválasztási pontszámon (barrier score) keresztül.

Az eredmények szerint a városi autópályák minden egyes amerikai városban csökkentették a társadalmi kapcsolatok számát, átlagosan 1-16 százalékkal. Ez a hatás különösen erős 5 kilométeren belül, és összhangban áll olyan múltbeli amerikai állami törekvésekkel, amikor az autópályákat kifejezetten arra építették, hogy közösségeket szigeteljenek el, különösen a feketéket. A társas kapcsolatok legnagyobb csökkenését Clevelandben és Orlandóban tapasztalták, míg legkevésbé Portlandben és New Yorkban zavarják az autópályák a társas életet.