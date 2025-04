Így lehet leiratkozni a nem kívánt e-mailekről

Sok felhasználó küzd a marketingüzenetek, hírlevelek és egyéb spam üzenetek tömegével: elég egy figyelmetlen pillanatban megadni az e-mail címünket, hogy utána életfogytiglan küldjék a postaládánkba leveleiket.

Elvileg egyszerű a Gmail-előfizetésről leiratkozni, a Gmail ugyanis többnyire automatikusan felismeri az előfizetéses e-maileket. Sajnos több feladó ügyesen kikerüli a szolgáltató beépített segítségét: esetükben keményebb módszereket kell bevetnünk.

1. Hogyan lehet leiratkozni az Unsubscribe/Leiratkozás gomb segítségével?

A Gmail automatikusan felismeri a promóciós e-maileket, és egyes – sajnos nem mindegyik – feladóhoz egy kattintással működő leiratkozási gombot kínál.

Nyissa meg a Gmailt, és keresse meg az e-mailt, amelyről le szeretne iratkozni.

Keresse a Unsubscribe/Leiratkozás gombot a feladó neve mellett vagy felül.

Kattintson a Leiratkozás gombra, és erősítse meg választását.

2. Hogy tudunk manuálisan leiratkozni, ha nincs fenn Leiratkozás gomb?

A legtöbb marketinges e-mail alján – többnyire kisbetűvel – megtalálható a leiratkozási link.

Nyissa meg az e-mailt, és görgessen lefelé.

Keresse meg és kattintson a „Leiratkozás” linkre.

A megerősítéshez kövesse a weboldalon található utasításokat.

Egyes e-mailek visszajelzést kérhetnek a leiratkozás okáról – csak válasszunk egy okot, és folytassuk a leiratkozást.

3. Hogyan lehet tömegesen leiratkozni az e-mailekről a Gmail szűrők használatával?

Ha túl gyakran kapunk e-maileket ugyanattól a feladótól, a Gmail saját szűrői segítenek letiltani vagy automatikusan törölni azokat.

Nyissa meg a Gmailt, és kattintson a Beállítások fogaskerék ikonra.

Válassza az „Összes beállítás megtekintése” lehetőséget, majd lépjen a Filters and Blocked Addresses/Szűrők és letiltott címek elemre.

Kattintson az Új szűrő létrehozása elemre, és írja be a feladó e-mail-címét vagy kulcsszavait.

Ha megtalálja a zavaró e-maileket, számos lehetőség, többek között a Törlés is rendelkezésére áll.