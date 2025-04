Könyörtelen képek: ezt teszik a mikroműanyagok az arcunkkal, a testünkkel

Egy példa: még egyetlen teafilter is – nem elírás – több milliárd veszélyes mikroműanyagot juttathat a szervezetünkbe. Az Universitat Autònoma de Barcelona tudósainak új tanulmánya szerint kétszer is meggondolhatnánk, mielőtt a vízforraló után nyúlunk. Azt találták, hogy némelyik még a sejtmagba is bejuthat – a sejtnek abba a részébe, amelyben a genetikai anyag található.

Ezek az apró műanyagdarabok biológiailag nem bomlanak le – több száz, ha nem ezer évig kitartanak.

Most a brit BusinessWaste szakértői mesterséges intelligencia segítségével olyan szemléltető képeket készítettek, amelyek megmutatják, idővel miként néz ki egy átlagos nő, vagy férfi a mikroműanyagoknak való kitettség után. Egy kép riasztóbb ezer szónál.

Forrás: BusinessWaste

A súlygyarapodástól, -vesztéstől a hajritkuláson át az ekcémaszerű kiütésekig, a súlyos fáradtság látható jeleiig a képek sivár képet festenek a jövőnkről.

Mark Hall, a BusinessWaste műanyaghulladék-szakértője:

Az általunk készített képek tanulmányok eredményein alapulnak, és riasztóak. Reméljük, a látvány ráveszi az embereket, hogy felfigyeljenek erre a fenyegetésre.

A BusinessWaste képekkel, részletesen szemlélteti, hogy „Before, After”, előtte és utána, valamint, hogy az alacsony, a közepes és a magas szennyezés milyen látható változásokat eredményez.

Sajnos tömegestül vannak jelen a környezetünkben, és a belélegzett levegőtől az elfogyasztott élelmiszerekig mindent szennyeznek.

„Bár csökkenthetjük bizonyos termékeknek való kitettségünket, nem fogjuk tudni teljesen felszámolni a problémát, amíg nem csökkentjük a műanyaghulladék mennyiségét.”

Alacsony expozíció

Ebben az esetben a legtöbb tünet belső jellegű a BusinessWaste szerint.

Az enyhe bőrelváltozások közé tartozhat a szárazság, a bőrpír és az irritáció, amelyet a mikroműanyagok és az endokrin rendszert károsító anyagok okoznak. Néhány emésztési problémát is tapasztalhatunk, beleértve a puffadást, gyomorfájást, szabálytalan emésztést.

Ezenkívül az alacsony szintű gyulladás enyhe fáradtsághoz vezethet.

Közepes expozíció