Mi történik a testünkkel 1 nap, 1 hét, 1 hónap, 6 hónap és 1 év után, ha tartózkodunk az alkoholtól?

Az absztinencia a külső megjelenésünkre is hatással van. Mivel az alkohol sok kalóriát tartalmaz, stimulálhatja a jutalmazási rendszert, ami túlevéshez vezethet, az absztinencia viszont segíthet a fogyásban és a testzsír csökkentésében is. Ezenkívül az alkohol kiszáradást és gyulladást is okozhat, ami öregítheti az embert, így az absztinencia javíthatja a bőr állapotát, és segíthet fiatalosabbnak látszani.

Az alkohol irritálja a beleket és gátolja a normális gyomorműködést, ezért fogyasztása emésztési zavarokat, gyomorégést, hasmenést okozhat: ezek a tünetek is elmúlnak az absztinencia utáni négy héten belül. Lee és kollégái elmagyarázták, hogy egy hónap alkoholmentesség 25% -kal csökkentette a magas vércukorszinthez vezető inzulinrezisztenciát, 6%-kal csökkentette a vérnyomást, és redukálta a rák növekedési faktorok szintjét.

6 hónappal az absztinencia után

A májkárosodás visszafordítható a mérsékelten ivóknál körülbelül hat hónappal az absztinencia után. Ezenkívül még a (volt) nagyivók is úgy érezhetik, immunrendszerük erősödött a fertőzések leküzdésében, és összességében egészségesebbek lettek.

Több mint egy év absztinencia után

Az alkohol számos krónikus betegség, többek között a szívbetegség, a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség, a különféle rákos megbetegedések és a mentális betegségek okozója vagy közrejátszó tényezője, így az absztinencia vagy a mértékletesség csökkentheti ezeket a kockázatokat.

A magas vérnyomás a világon a legmagasabb halálozási kockázati tényező, a szisztolés vérnyomás mindössze 2 Hgmm-es emelkedése 120 Hgmm fölé 10%-kal növeli a stroke okozta, és 7%-kal a koszorúér-betegség okozta halálozási arányt. Mivel az alkohol vérnyomásemelkedést okoz, az alkoholtól való absztinencia csökkentheti ezeket a kockázatokat. Az alacsonyabb vérnyomás csökkenti a vesebetegség, a szembetegség, az erekciós zavar és más állapotok kockázatát is.