Magyar kutatók: önvezető autók a nagyvárosban

A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Laboratóriumának (SCL) kutatói olyan algoritmusokon dolgoznak, amelyek képesek a legbonyolultabb helyzetekben is gyorsan és biztonságosan dönteni.

Azt hihetnénk, hogy a városi környezet ideális terep az önvezető autóknak: alacsonyabb sebesség, kiépített úthálózat, közvilágítás, táblák, lámpák. A valóság azonban ennek épp az ellenkezője. A város kiszámíthatatlan, zsúfolt és állandóan változik – ez pedig az önvezető rendszerek számára komoly kihívást jelent.

„A városi közlekedés elképesztően komplex. Nincs két ugyanolyan helyzet, és rengeteg különböző típusú közlekedő van jelen egyszerre” – mondja Aradi Szilárd, az SCL kutatója. Az egyik pillanatban rolleres suhan el a sáv közepén, a másikban gyalogos lép le a járdáról anélkül, hogy körülnézne. Előfordul, hogy egy autó félreáll, és az utas hirtelen kinyitja az ajtót, vagy éppen útjavítás miatt átfestik a sávokat, és bóják terelik el a forgalmat.

Forrás: SZTAKI SCL

Az önvezető rendszerek egyik legnagyobb nehézsége, hogy meg kellene érteniük, mit akar a másik közlekedő. A biciklis oldalra néz – vajon ez azt jelenti, hogy kanyarodni fog? A gyalogos a zebra előtt áll – csak telefonál, vagy át akar kelni? Az emberi sofőr ilyen helyzetekben gyorsan, a tapasztalatai vagy ösztönei alapján dönt. A gépnek viszont minden döntést algoritmusok alapján kell meghoznia, és ehhez „értenie” kell az összetett helyzeteket.

Melyik autós ne került volna már olyan helyzetbe, hogy az útvonaltervező be akarta fordítani egy olyan utcába, amit pár nappal korábban lezártak? A navigáció még nem tudott az elterelésről, a táblák nem voltak jól láthatók, a felfestés pedig csak félig volt kész. Ilyenkor körbenézünk, újratervezünk, és ösztönösen igazodunk a helyzethez. Az önvezető járműnek azonban valós időben kell eldöntenie, mi tekinthető érvényes útvonalnak, és hogyan lehet biztonságosan korrigálni a mozgást. Ehhez nemcsak észlelésre van szükség, hanem pontos mozgástervezésre is: merre mozduljon el az autó, milyen ív mentén, mekkora sebességgel – mindezt úgy, hogy közben stabil maradjon, és ne veszélyeztessen másokat. Ebben kap kulcsszerepet az irányításelméleti megközelítés.