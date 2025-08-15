Virtuális idolok átveszik az uralmat az internet felett – és jó pénz van bennük

A borítóképünkön is látható Iron Mouse, azaz Acélegér az egyik legismertebb vTuber a területen. Azoknak, akik nem néznek vTubert, ez nem jelent túl sokat. Pedig a vTubing világa igazi iparággá vált.

Mi is az a vTubing?

A vTuber, vagyis virtuális youtuber, egy olyan online szórakoztató, aki virtuális avatart használ a megjelenéséhez, amelyet számítógépes grafikával generálnak. Az avatar mozgását és arckifejezéseit valós idejű mozgáskövető szoftverek és technológiák rögzítik. A vTuberek tevékenysége ma már messze túlmutat a YouTube-on, kiterjedt olyan platformokra is, mint a Twitch, a Niconico, a Facebook, az X és a Bilibili. Ez az úgynevezett „arc nélküli tartalomgyártás”, ahol a tartalomgyártó valódi személye rejtve marad az avatar mögött.

A vTubing egyfajta élő közvetítés, amelyet virtuális avatarok vezetnek, 2D- vagy 3D-alakban megjelenítve. Világszerte népszerűvé váltak a streaming platformokon, építve a virtuális avatarok hosszú távú ázsiai sikerére, és egyre jelentősebbé válva a nyugati világban.