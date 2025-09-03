57 perce
Egy gyermek öngyilkossága után vezet be szülői felügyeletet a ChatGPT
A chatbotot üzemeltető amerikai OpenAI cég bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a ChatGPT-t, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.
A következő hónaptól a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával, és
ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján
– közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben.
A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben „akut szorongást” észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.
Gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz.
A mostani bejelentés „valóban a legszükségesebb minimum” – mondta Melodi Dincer ügyvéd, aki a szülőkkel és egy egyesülettel együtt vitte az ügyet bíróság elé. Úgy vélekedett, az ilyen intézkedéseknek már régóta érvényben kellene lenniük, egyben kétségét fejezte ki az OpenAI által bevezetett korrekcióval kapcsolatban. A cég blogbejegyzésében ezt írja:
Továbbra is fejlesztjük modelleinket, hogy jobban felismerjék a mentális és érzelmi szorongás jeleit.
