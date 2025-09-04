Tegnap, 6:00
Félni tanítják a robotokat
Azok a robotok, amelyek megtanulnak félni, mint az emberek, sokkal jobban működnek.
Forrás: Shutterstock
Képzeljük el, hogy sétálunk egy városban, amikor váratlanul ijesztő robajlást hallunk az utca túloldalán folyó építkezés irányából – valószínűleg erős késztetést fogunk érezni, hogy megdermedjünk, vagy akár lehajoljunk. Ez a fajta gyors, ösztönös reakció az egyik legalapvetőbb, fontos evolúciós adottságunk, amellyel mintegy zsigerileg megvédhetjük magunkat és túlélhetünk ismeretlen környezetben.
Kutatók azt vizsgálták, hogy az ilyen gyors reakció miként ültethető át a robotok működésébe. Vagyis milyen lenne, ha a robotokat úgy programoznák, hogy hasonlóan hozzanak döntéseket, mint az emberek: ismeretlen ingerekre azonnali érzelmi reakciókkal – különösen a félelemreakciókkal – válaszolnának. Az IEEE Robotics and Automation Lettersben közzétett kutatási eredmények azt mutatják, hogy a megközelítés jelentősen javíthatja a robotok kockázatértékelési és veszélyes helyzetek elkerülésére való képességét.
Alessandro Rizzo, a Torinói Műszaki Egyetem automatizálási mérnöki és robotikai docense a tanulmány vezető szerzője. Úgy fogalmaz, hogy a robotoknak nehéz alkalmazkodniuk dinamikusan változó környezetekhez, mert vezérlőrendszereiket többnyire nagyon specifikus feladatok elvégzésére tervezték.
Hogyan reagál az emberi agy a váratlan helyzetekre?
Agyunk két különböző módon tudja kiszámítani, felmérni és reagálni a kockázatokat.
Velünk született reakció, hogy ha külső ingereket érzékelünk (például egy hangos csattanást hallunk), az agyunk gyors, érzelmi alapú döntéseket hoz (például megdermedünk vagy lehajolunk). Bizonyos értelemben az agyunk gyorsan reagál a nyers „adatokra”, ahelyett, hogy időt szánna azok alaposabb feldolgozására.
Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok100 milliárd idegsejtcsomópontja van.
Ezt a reakciót az amigdala által vezérelt, érzelmekért felelős „idegi áramkör” váltja ki.
Tudósok kíváncsiak voltak arra, hogy mindez hogyan működne ismeretlen környezetben dolgozó robotoknál. Először is egy olyan robotvezérlő rendszert terveztek, amely a félelemreakciót utánozza.
A félelemre összpontosítottunk, mivel ez az idegtudomány által az egyik legtöbbet tanulmányozott érzelem, és véleményünk szerint ez adja a legnagyobb potenciált a robotika számára. A félelem szorosan összefügg az önfenntartással és a veszélyre adott gyors reakciókkal, mindkettő kritikus fontosságú az adaptív viselkedés szempontjából.
Megerősített tanulás a robotikában
Az ember félelemreakciójának utánzására a kutatók egy megerősített tanuláson alapuló vezérlőt terveztek, amely segít a robotnak dinamikusan, valós időben módosítani prioritásait és korlátait környezetének nyers adatai alapján.
Szimulációk segítségével Rizzo és munkatársai tesztelték, hogyan navigál robotjuk ismeretlen környezetben, összehasonlítva azt más, félelem nélküli robotvezérlő rendszerekkel. A szimulációk különböző forgatókönyveket alkalmaztak, különféle veszélyes és nem veszélyes akadályokkal, amelyek vagy statikusak voltak, vagy mozogtak a szimulált környezetben.
Az eredmények azt mutatják, hogy az így tanított robot biztonságosabban tud navigálni a célja felé a hagyományos robotokhoz képest. Rizzo szerint
a jövőre nézve fontos lenne, hogy több érzelem épüljön be a működésükbe, lehetővé téve az adaptív viselkedés gazdagabb és árnyaltabb formáját.
