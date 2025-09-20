Magyar kutatók dolgoznak a jövő repülőgépeinek fejlesztésén

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a HUN-REN SZTAKI kutatói kulcsszerepet töltenek be abban a nemzetközi együttműködésben, amelyben a világ legnagyobb repülőgépgyártói – köztük az Airbus – dolgoznak a jövő fenntarthatóbb légiközlekedésén.

A magyar szakemberek az aeroelaszticitás területén, valamint fejlett algoritmusok és robotpilóta-szoftverek fejlesztésében nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

A cél a repülés gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé tétele: az új megoldások 10–15 százalékos üzemanyag-megtakarítást hozhatnak, a csupa szárny konstrukciók pedig akár 20–25 százalékot is.

A fejlesztések előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak, a szárnyak rezonanciájától a repülőtéri korlátokon át az utasok bizalmáig.

A magyar kutatók tudásukkal és innovációikkal aktívan járulnak hozzá a repülés zöldebb, biztonságosabb és hatékonyabb jövőjéhez.

