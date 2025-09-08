4 órája
Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget
Mark Zuckerberg ügyvéd beperelte a Facebookot, mert anyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte híres névrokona, Mark Zuckerberg vezérigazgató miatt.
Mark Zuckerberg indianai csődügyvéd (felszámolási eljárásokkal foglalkozó ügyvéd) Facebook-oldalt használ jogi praxisának reklámozására és az ügyfeleivel való kapcsolattartásra. Az oldalát azonban az elmúlt nyolc évben ötször tiltották le, mert a Meta moderációs rendszere hamisnak minősítette fiókját.
Pedig nem kiadja magát Mark Zuckerbergnek, hanem ő maga (is) Mark Zuckerberg. Periratában rámutat, hogy Mark Zuckerberg mindössze hároméves volt, amikor ő már ügyvédként praktizált.
„Ez nem vicces” – mondja az indianapolisi 13WTHR csatornának.
Mark Zuckerberg (az ügyvéd) eddig több mint 11 000 dollárt költött oldalának hirdetésére Mark Zuckerberg (a Meta vezérigazgató) platformjain, de nem elég, hogy a fiókját letiltották állítólagos hamis személyazonosság miatt, ráadásul még továbbra is fizetnie kellett ezekért a hirdetésekért.
Mark Zuckerberget régóta kísérti Mark Zuckerberg fenyegető jelenléte. Az ügyvéd jobb híján már készíttetett egy weboldalt is, az iammarkzuckerberg.com-ot, ahol leírja, hányféleképpen nehezíti életét a névrokona.
„Nem használhatom a nevemet se bemutatkozáskor, se üzleti ügyben, se egy szállásfoglalásnál, mert az emberek azt hiszik, hogy viccelődöm, és nyomban leteszik a telefont.”
Bár az ügyvéd nem közismert milliárdos, de azért nem is névtelen. Néha Las Vegasba repül előadásokat tartani, mivel elismert szaktekintély a csődjogban. De még a saját területén sem menekülhet a másik Mark Zuckerberg elől.
„Amikor Las Vegasba mentem, limuzinsofőr várt rám a mozgólépcső alján egy »Mark Zuckerberg« feliratú táblával, ami szörnyű káoszt okozott, mivel egy nagy, roppant csalódott tömeg várakozott rám” – írja Mark Zuckerberg.
Hosszasan sorolja, hányféle hátrány érte:
Ki kell kapcsolnom a telefonomat éjszaka, hogy elkerüljem az értesítések özönét. Több azonosító okmányt is be kell mutatnom (születési anyakönyvi kivonat, jogosítvány, hitelkártya) ahhoz, hogy megnyissam az eredeti Facebook-fiókomat, és ezt minden alkalommal meg kell ismételnem, mert újra és újra letiltják a fiókomat.
Napi több száz protekciós kérést kapok azoktól, akik összetévesztenek a »másik« Mark Zuckerberggel. Folyamatosan kapok csomagokat és leveleket, amelyek panaszokat, javaslatokat vagy a Facebook fejlesztésére vonatkozó követeléseket tartalmaznak.
Eltávolítottak a Nextdoor alkalmazásból, mert állítólag hamis nevet használok. Rendszeresen kapok halálos fenyegetéseket és zaklatnak Messengeren. Teljesen ismeretlen emberek és cégek küldenek fizetési felszólításokat.
Egyszer Washington állam be is perelte téves személyazonosság használata miatt.
De most, hogy ez a napi kellemetlenség már jövedelemkieséssé is vált számára, végképp elvesztette a türelmét: Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget.
„Semmi rosszat nem kívánok Mark Zuckerbergnek – írja a weboldalán. – Remélem a legjobbakat neki, de mégis elmondom, ha egyszer tönkremegy, én fogom irányítani »Mark Zuckerberg csődjének« tárgyalását.”
Azt mondja az ügyvéd Mark Zuckerberg, hogy egyelőre egy vigasza van: mindig ő jelenik meg elsőként, ha a Google-ban rákeresünk a „Mark Zuckerberg csődje” kifejezésre.
