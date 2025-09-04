1 órája
Öt év múlva mennek az első űrhajósok a Marsra
A 2030-as évek elején űrhajósokat küldhet a Marsra az Egyesült Államok a tervek szerint.
Képünk illusztráció
Forrás: Shutterstock
Sean Duffy közlekedési miniszter, egyben az amerikai űrhivatal, a NASA megbízott igazgatója a Fox Newsnak adott interjúban mondta, hogy
hasznos rakományt szeretnénk küldeni a Föld kísérőbolygójára, hogy ott bázist építhessünk, majd a 2030-as évek elején a Marsra menjünk.
Reményei szerint jövő év áprilisában egy űrhajó négy utassal a fedélzetén körberepüli a Holdat.
„Aztán leszállunk a Holdon, és 8-12 napig ott maradunk” – tette hozzá a NASA megbízott igazgatója, emlékeztetve, hogy a leghosszabb tartózkodás a Holdon a múltban 3 nap volt.
Sean Duffy korábban többször is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok űrhajósokat szeretne a Holdra juttatni Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt.
10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben és 10, amire nemPróbálják kitalálni, felszámolja-e az ő munkájukat is.
A NASA 2019 tavaszán ismertette három szakaszból álló Artemis holdprogramját. Az első szakasz (Artemis I) az Orion űrszonda pilóta nélküli Hold körüli repülését és a Földre való visszatérését irányozta elő. Ez 2022. november 16. és december 11. meg is valósult. A második szakasz (Artemis II) egy emberes repülés a Hold körül.
A harmadik szakaszban (Artemis III) a NASA űrhajósokat tervez eljuttatni a Holdra, majd onnan a Marsra küldeni őket.
Az Artemis II és az Artemis III eredetileg 2022-ben, illetve 2024-ben indult volna, de ezeket a dátumokat többször is elhalasztották. A program elindításának legutóbbi dátuma 2026 áprilisa, illetve 2027 közepe.
Digitália
- Félni tanítják a robotokat
- Egy gyermek öngyilkossága után vezet be szülői felügyeletet a ChatGPT
- 10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben és 10, amire nem
- Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok
- Nincs tolmács? Nem probléma: élőben fordít magyarra a fülhallgató