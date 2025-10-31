Hallgat a NASA: egyre rejtélyesebb a csillagközi 31/ATLAS

A 31/ATLAS jelű égitest minden eddiginél különösebb jelenség a csillagászat történetében. A csillagközi térből érkezett objektumot 2025. július 1-jén fedezték fel a chilei Rio Hurtadóban működő ATLAS (Asteroid–Terrestrial–Impact Last Alert System) megfigyelőállomáson, amely eredetileg a Földet potenciálisan veszélyeztető aszteroidák észlelésére szolgál. Már a felfedezés után gyorsan kiderült, hogy a 31/ATLAS nem egy szokványos üstökös: viselkedése és tulajdonságai számos ponton eltérnek a megszokott mintáktól, és még a tapasztalt csillagászokat is zavarba ejtik – írja a Magyar Nemzet Tudomány rovatában olvasható cikk.

A 31/ATLAS egyik legmeglepőbb tulajdonsága a rendkívül nagy sebessége: a mérések szerint 210 ezer kilométer per órával száguld, ami azt jelenti, hogy ezzel a tempóval egy űrhajó alig másfél óra alatt elérné a Holdat.

Emellett már augusztus közepén megfigyelték, hogy az égitest idő előtt kifényesedett, vagyis jóval korábban vált látványosan fényessé, mint ahogy az a Naptól való távolsága alapján várható lett volna. A TESS űrtávcső korábbi felvételei azt is kimutatták, hogy a 31/ATLAS már májusban is szokatlanul fényes volt.

A Harvard Egyetem ismert asztrofizikusa, Avi Loeb szerint a mért fényerő nem magyarázható pusztán a napfény visszaverődésével, így elképzelhető, hogy az objektum saját fényt bocsát ki. Loeb augusztusi tanulmányában még azt is felvetette, hogy a 31/ATLAS esetleg mesterséges eredetű lehet. A rejtélyt tovább fokozta, hogy szeptember 7-én, egy teljes holdfogyatkozás idején, amikor ideális megfigyelési körülmények adódtak, két namíbiai csillagász, Michael Jäger és Gerald Rhemann azt tapasztalta, hogy az üstökös addigi halvány sárgás színe hirtelen zöldre váltott.

További különlegesség, hogy az égitest körül már most jól látható gázfelhő, úgynevezett kóma alakult ki, holott a Naphoz viszonyított távolsága miatt ennek még nem kellett volna megjelennie. A kómában ráadásul extrém mennyiségű szén-dioxidot mutattak ki, sokkal többet, mint ami más üstökösök esetében megszokott. A 31/ATLAS pályája is szokatlanul alacsony szöget zár be az ekliptikával, aminek valószínűsége mindössze egy az ötszázhoz – ez tovább erősíti, hogy rendkívül ritka és különös objektummal állunk szemben.

Október elején az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei Very Large Telescope műszereivel végzett megfigyelések újabb meglepetést hoztak: a kómában kimutatták a nikkel és a vas jelenlétét, ami rendkívül ritka az üstökösöknél, különösen ilyen nagy, hideg távolságban a Naptól.

Ezek a fémek csak jóval közelebb kezdenének el párologni, így jelenlétük egyelőre megmagyarázhatatlan. A VLT-mérések szerint a nikkel jelenléte folyamatosan kimutatható volt, míg a vasé csak bizonyos szakaszokban, 2,6 csillagászati egységen belül.

Avi Loeb és kutatótársai, Adam Hibber és Adam Crowl úgy vélik, hogy a 31/ATLAS viselkedése akár mesterséges technológiai eredetre is utalhat.

Szerintük a kulcs a nemgravitációs gyorsulás pontos meghatározása lesz: ha az objektum mozgása eltér a természetes üstökösök megszokott mintázatától, az idegen eredet lehetőségét sem lehet kizárni. A csillagászok többsége azonban óvatosabb, és továbbra is természetes eredetű intersztelláris üstökösként tekint az objektumra, még ha annak számos jellemzője nehezen is illeszthető a megszokott kategóriákba.