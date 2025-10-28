Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát

Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott.

„Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz” – ígérte Musk az X közösségi platformon. „Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint” – írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról.

A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami „jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest”. „Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé” – írta a bejegyzésében.

A jobboldali nézeteket valló Elon Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.

„Grok és (Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság” – hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.