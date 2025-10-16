október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

43 perce

A jövő oktatását formáló pedagógusokat díjazták a III. High-Tech Suli Konferencián

Címkék#High-Tech Suli#oktatás#Mészáros Csoport#jövő#iskola#Várkonyi Andrea

A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján. Az eseményen rekordszámú, több mint 150 köznevelésben dolgozó pedagógus, intézményvezető és oktatási szakember vett részt, hogy megosszák egymással a legújabb innovatív oktatási megoldásokat. A konferencián átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat, amelyekkel a program leginspirálóbb, legkreatívabb tanárait ismerték el – közölte a Mészáros Csoport az MTI-vel csütörtökön.

MW

Mint írták, a 2021-ben indult High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

A High-Tech Suli Konferencia nem csupán szakmai találkozó, hanem közösségépítő esemény is, ahol a pedagógusok tanulnak egymástól, és inspirációt merítenek egymás munkájából. A High-Tech Suli mára egy országos szakmai hálózattá vált, amely képes új tanulási kultúrát építeni. Ez a konferencia minden évben megerősíti, hogy a tanárok közössége a magyar oktatás egyik legnagyobb értéke

– idézte a közlemény Horváth Ádámot, a High-Tech Suli program szakmai vezetőjét.

A High-Tech Suli program díjazott pedagógusai
Fotó: Kondella Misi Photography / Forrás: HTS Program

Hozzátették: a konferencia fontos momentuma volt a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak átadása, amelyeket Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője nyújtottak át.

A közleményben idézték Várkonyi Andreát, aki úgy fogalmazott: 

A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián.

A közleményben arról is írtak, a délelőtti plenáris előadások a technológia, a pedagógia és az inspiráció határterületeit járták körül.

A Magyarország és a világűr – A HUNOR Program hatása az oktatásra című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé. A nemzetközi vendégelőadó, Agueda Gras-Velazquez, az European Schoolnet természettudományos osztály oktatási vezetője pedig a tanulási közösségek és a kollaboratív oktatási formák legfrissebb európai példáit ismertette – írták.

Folytatódik a High-Tech Suli program

Hozzátették: a délutáni program a gyakorlati tudásmegosztásról szólt, a résztvevők négy tematikus szekcióban ismerkedhettek meg a legújabb pedagógiai és technológiai megoldásokkal. A szekciók közötti „jó gyakorlat csere” lehetőséget adott arra, hogy az iskolák egymástól tanulva új ötleteket és együttműködéseket alakítsanak ki.

Közölték azt is, a konferencián Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a High-Tech Suli program a következő időszakban is folytatódik, és hamarosan újabb öt iskola csatlakozhat a közösséghez. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a program valódi, mérhető változást hozott a részt vevő intézmények életében, és bebizonyította, hogy hosszú távon is képes támogatni a magyar oktatást – tudatta a Mészáros Csoport.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu