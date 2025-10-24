Kísérletek, űrhajósok, robotok – a tudomány fesztiválja újra a Millenárison

A háromnapos esemény nemcsak a szakembereknek, hanem minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeivel és jövőformáló irányaival.

Az önvezető autózás, a rákmegelőzés, a baktériumfertőzések kezelése, a klímaváltozás és a mesterséges intelligencia egyaránt napirenden lesz

Illusztráció: Paul Fleet / Forrás: Shutterstock

A 2. Tudományos Expo célja, hogy a tudományt közelebb hozza a társadalomhoz.

Nem száraz előadások soráról van szó, hanem interaktív bemutatókról, látványos kísérletekről, inspiráló beszélgetésekről és élményalapú tanulásról. A látogatók a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, az űrkutatás, valamint az orvostudományok legfrissebb eredményeit ismerhetik meg közérthető formában.

A 2025-ös Tudományos Expo különlegessége, hogy szervesen kapcsolódik az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar Tudomány Évéhez. Ez az országos programsorozat egyrészt a hazai tudományos hagyományokat ünnepli, másrészt azt is bemutatja, miként formálják kutatóink a jövőt. A 2. Tudományos Expo ennek egyik leglátványosabb és legszélesebb közönséget megszólító állomása lesz.

A Millenáris D épületén belül kiállítói standok várják az érdeklődőket (ahol egyetemek, kutatóintézetek mutatják be aktuális innovatív, tudományos projektjeiket), emellett a nagyszínpadon kísérletek és előadások, a színházteremben pedig szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel készül a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.