Immár nem frissül a Windows 10! Mi most a teendő?

Ez sokaknak ijesztő lehet, hiszen a világon több százmillió, hazánkban pedig több millió a Windows 10-használók száma. Pánikra azonban nincs ok, a számítógépünk nem fog leállni, ha nem frissítjük operációs rendszerünket a Windows 11-re, legfeljebb egyre védtelenebb lesz a külső támadások ellen. Hogy ne így legyen, a Magyar Nemzet cikke (IDE KATTINTVA érheti el) segíthet nekünk, amelyből kiderül, a Windows 10 további használata mellett is miként tudjuk ingyen megvédeni a számítógépünket.