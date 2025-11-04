november 4., kedd

Forradalmi áttörés

2 órája

Új korszakot nyithat a meddőség kezelésében a mesterséges intelligencia

A Columbia Egyetem kutatói áttörést értek el a meddőség kezelésében: mesterséges intelligencia segítségével sikerült kiválasztani és visszanyerni az életképes spermiumokat, és ez az első ilyen módszerrel elért terhességhez vezetett. Az új technológia forradalmasíthatja a termékenységi kezeléseket, és új reményt adhat azoknak a pároknak, akik eddig hiába vártak a gyermekáldásra.

MW
Új korszakot nyithat a meddőség kezelésében a mesterséges intelligencia

Az új technológia segítségével még akkor is kiszűrhetők az életképes spermiumok, ha alig található belőlük a mintában

Forrás: Getty Images

Fotó: LYagovy

Egy amerikai kutatócsoport új módszere a mesterséges intelligencia segítségével képes kiszűrni a legéletképesebb spermiumokat – még akkor is, ha alig található belőlük a mintában. Az eljárás nemcsak technológiai áttörés, hanem új esélyt is jelenthet azoknak, akik hosszú idő óta hiába várnak babára – derül ki az Origo cikkéből, amelyből megtudhatjuk, pontosan hogyan is segít az új technológia a meddő pároknak, illetve milyen lehetőségeket rejt még magában ezen a területen.

 

