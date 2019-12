5 fontos tanács a zsarolóvírusokkal szemben

Ezek a kártevők évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek – legalábbis a kiberbűnözők körében.

Sajnos úgy tűnik, még mindig nem sikerült átfogó és hatékony védelmet kiépíteni a ransomware támadásokkal szemben.

Feltörtek rádióadót is

Szinte minden nap olvashatunk ransomware támadásokról. Az elmúlt időszakban áldozatul esett többek között egy e-kereskedelemmel és szállítmányozással foglalkozó amerikai cég, egy spanyol rádió és egy IT-szolgáltató, míg olasz vállalatoknak egy olyan zsarolóvírussal kellett megküzdeniük, amely a Rammstein legnagyobb slágereit játszotta le, miközben titkosította a fájljaikat.

Az esetek ráadásul egyre komolyabb veszteségekkel járnak: a ransomware-ek által okozott károk az előrejelzések szerint idén már várhatóan meghaladják a 11 milliárd dollárt.

A vállalatoknak tehát érdemes végiggondolniuk, mindent megtettek-e, hogy minimálisra csökkentsék támadási felületeiket. Száz százalékos védelem nincs a kibervédelemben, de a kockázatok mérsékelhetők. A Micro Focus szakértői szerint öt fontos területet mindenképpen célszerű sorra venni.

A friss a legjobb

A zsarolóvírusos támadásoknál gyakran használják ki egy-egy szoftver ismert sebezhetőségeit. Amint fény derül az ilyen sérülékenységekre, a szoftverek gyártói azonnal elkészítik és elérhetővé teszik ezek javításait. A vállalatok azonban nem tudják minden esetben azonnal telepíteni azokat, mivel az informatikai szakemberek túlterheltek, valamint túl sok eszközön kellene egyszerre installálni a frissítéseket, és túl hosszú leállással járna a folyamat.

Segít az ilyen nehézségek kiküszöbölésében, ha olyan megoldást használunk a javítócsomagok kezelésére, mint például a ZENworks Patch Management, amely átfogó jelentést készít a cég számítógépeinek állapotáról és naprakészségéről, és szükség esetén automatizáltan is tudja telepíteni a frissítéseket minden egyes végponton. Ezenfelül a vírusirtó programokból is érdemes mindig a legújabb változatot használni, hogy a legutóbbi, aktuális fenyegetésekkel szemben is védve legyenek a rendszereink.

Fehérlisták és engedélyek

Azzal is csökkenthetjük a kockázatokat, ha szigorúbban ellenőrizzük, milyen alkalmazásokat futtathatnak az alkalmazottak a számítógépeiken. Ha csak a fehérlistán szereplő, előzetesen engedélyezett programok működhetnek, a zsarolóvírus sem tud elindulni az adott gépen.

Rendszergazdai hozzáférést is csak azokon a rendszereken érdemes biztosítani a felhasználóknak, ahol feltétlenül szükséges, így még véletlenül sem engedélyeznek olyan műveleteket, amelyek veszélyt jelenthetnek a cégre, és az esetleges támadók sem tudnak visszaélni a magasabb szintű jogosultsággal.

Biztonsági tartalék

A zsarolóvírusok lényege, hogy „túszul ejtik” a szervezetek fájljait, és csak váltságdíj ellenében adják azokat vissza – bár erre nincs garancia. Ha azonban rendelkezünk biztonsági másolatokkal egy olyan rendszerben, amelyhez nem fért hozzá a vírus, akkor nyert ügyünk van, hiszen nem szorulunk a kiberbűnözők segítségére ahhoz, hogy visszakapjunk a fájljainkat.

A váltságdíj már általában önmagában is komoly tételt jelent, és a vírus okozta kiesés további súlyos összegeket ró a vállalatra. Ezért mindenképpen megéri befektetni egy professzionális szoftverbe, amely megfelelően tud gondoskodni a biztonsági másolatok mentéséről.

Ha nem tudod, nem fáj

Zsarolóvírusos támadásnál a legnagyobb kárt első körben az okozza, hogy a cég nem éri el a saját fájljait. De az is veszélyt jelent, hogy kiberbűnözők férhetnek hozzá a bizalmas információkhoz. Ezért érdemes titkosítva tárolni az adatokat, így azok értéktelennek bizonyulnak a támadók kezében még egy sikeres támadás esetén is. Ha formátummegőrző titkosítást alkalmazunk, az nem zavarja meg az üzleti folyamatokat, és a titkosított adatok továbbra is felhasználhatók különféle elemzésekhez és statisztikákhoz.

Tanulni, tanulni, tanulni

Minden óvintézkedés hiábavaló az informatikai és a biztonsági részleg oldaláról, ha valamelyik óvatlan alkalmazott rákattint annak a bizonyos „különleges ajánlatnak” a linkjére a kiberbűnözők által küldött e-mailben. Az ilyen esetek megelőzését szolgálhatják az oktatások, amelyeken minden alkalmazott figyelmét felhívják a zsarolóvírusok és a kibertámadások veszélyeire, a leggyakoribb módszerekre és a legfontosabb megelőzési taktikákra.