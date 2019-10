A többség inkább a robotra szavaz a főnök helyett

Kínában (77 százalék) és Indiában (78 százalék) több mint kétszer annyi munkahelyen adaptálták az AI technológiát, mint Franciaországban (32 százalék) vagy Japánban (29 százalék).

A kutatásban 8370 munkavállalót, menedzsert és HR-vezetőt kérdeztek meg 10 különböző országban. A tanulmányból kiderül, hogy

A felmérés kimutatta, hogy a munkavállalók többsége (65 százalék) optimista az AI-használatát illetően, és hálás azért, amiért robot munkatársakkal dolgozhat. A válaszadók közel negyede állította, hogy a mesterséges intelligenciával való munka örömteli és szerethető.

A munkavállalók Indiában (60 százalék) és Kínában (56 százalék) lelkesednek leginkább az AI használatáért, őket követi sorrendben és csökkenő mértékben az Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr, Brazília, Ausztrália és Új-Zéland, Japán, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország – 44 és 8 százalék közötti értékkel.

