A világűrbe indult – és már vissza is jött – a leggazdagabb ember

A New Shepard űrhajó közép-európai idő szerint szerda délután startolt a texasi Van Horntól 20 kilométerre fekvő kilövőállásról. Az űrkapszula fedélzetén Bezosszal tartózkodott fivére, egy 18 éves holland fiatalember és egy 82 éves egykori pilótanő is.

Ez volt a New Shepard kereskedelmi célú működésének első útja. Mintegy 106 kilométeres magasságba repültek fel, több mint

Ez a 16 kilométer nagyon fontos a vetélkedő ultragazdagoknak, miként az is, hogy melyikük repül fel egy héttel előbb.

Az Apollo 11 Holdra szállásának 52. évfordulójára időzített utazás egyike a milliárdosok hobbijává lett űrutazásoknak.

Az űrrakéta és kapszula automatikus,

(Branson Virgin Galactic űrrepülőgépének működéséhez két pilótára van szükség a fedélzeten.)

A több mint 18 méter magas New Shepard hat embert képes szállítani, az űrkapszula a legnagyobb, amelyet valaha a világűrben használtak. Sebessége eléri az óránkénti 3540 kilométert.

Utasai között volt Bezos és fivére mellett a 18 éves holland Oliver Daemen, aki „jegyet váltott” az űrhajóra és Wally Funk, a 82 éves egykori pilótanő.

A 18 éves Daemen és 82 éves Funk a „legfiatalabb és a legidősebb űrhajós”, aki a világűrbe jutott.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6

