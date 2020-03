Az egyik szemünk sír, a másik üveg – itt az új Huawei mobil

Hiába léptek meg mindent, amit ma lehetséges az okostelefonos fotózásban: ki fogja megvenni az új P40-es család készülékeit?

Pedig a mobil egyszerűen szuper képességeket kapott: bivalyerős kamerákat, Leica lencséket, olyan szoftveres támogatást, hogy éjjel semmi mással nem lehet majd úgy fotózni, mint ezzel. Egy mozgó filmstúdiót kapnak kezükbe a felhasználók. A készülékek mindemellett 5G-képes processzorral, Wi-Fi 6-tal érkeznek.

A Huawei a P40 Pro+ és P40 Pro készükékeket a legújabb Overflow kijelzővel szerelte fel. A szupervékony kávák és a mai stílusirányzatnak megfelelő, lekerekített sarkok magával ragadó látványt és ergonomikus fogást biztosítanak. A képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó pedig a P30 Pro-hoz képest 30 százalékkal gyorsabb biometrikus azonosítást tesz lehetővé.

A Huawei P40-készülékek fejlett Ultra Vision Leica kamerarendszere három konfigurációban – triplakamerás, Quad és Penta kamerás – érhető el. A P40 Pro kamerarendszere az erősebb szuper érzékeny Cine kamerája és 3D mélységérzékelő kamerája segítségével támogatja az 50-szeres SuperSensing zoomot is.

A P40 Pro+ vadonatúj SuperZoom Array rendszere pedig a 10-szeres valódi optikai zoomolást és az akár 100-szoros digitális zoomolást is lehetővé teszi.

A P40 Pro 5x-ös optikai zoommal, 10x-es hibrid zoommal és 50x-es digitális zoommal rendelkezik, és most először a periszkópos kamera is RYYB színszűrőt kapott, mely növeli a fénybefogadást és a zoommal készített képek minőségét. A P40 Pro+ pedig a periszkópos kialakítású 100-szoros SuperZoom Array-nek köszönhetően ötször veri vissza a beérkező fényt, ezzel 178 százalékkal növeli annak útját, amellyel a 10-szeres valódi optikai zoomot segíti. Az Ultra Vision főkamera és a SuperZoom Array közösen dolgoznak a mesterséges intelligenciával a Triple OIS+AIS – hardveres és szoftveres képstabilizálás – elérésén, így is javítva a fényképek és videók stabilitását.

A P40 Pro és Pro+ 32MP-es szelfikamerája és infravörös mélységkamerája az autofókuszt és bokeh-szimulációt is támogatja. Az IR arcfelismerő a fényviszonyoktól függetlenül garantálja a biztonságos feloldást. A P40-sorozat újdonsága a Huawei Golden Snap, egy új galériafunkció, melyben a mesterséges intelligencia egy mozgóképből választja ki a legjobb képkockákat.

Az AI Remove Passerby és Remove Reflection funkciókkal pedig fejlett képszerkesztésre van lehetőség, segítségükkel akár a kéretlen tárgyakat és fényeket – például a háttérben elhaladó gyalogost, vagy az üvegről visszaverődő fényt – is retusálni lehet a képek hátteréből.

A zsebünk is elég egy mozgó filmstúdió tárolására

A P40 Pro+ és Pro 40MP-es szuper érzékeny Cine kamerája ultraszéles látószögű lencsével rendelkezik, melynek fokális hosszúsága 18mm-nek felel meg, továbbá egy 1/1.54”-es szenzor támogatja a DSLR kamerák körében népszerű 3:2 képarányt. A szenzor pixeleit külön is lehet állítani aszerint, hogy éppen hosszú, rövid vagy normális exponálást használnak-e a HDR-videók készítésénél. A kamerába épített Pixel Fusion technológia támogatja a tizenhat az egyben pixel binning képfeldolgozást 4.48μm szuperpixelek készítéséhez, melyek akár az ISO51200 értékig is feltolják a fényérzékelést és lehetővé teszik az 7680fps ultralassú videók készítését.

A P40-készülékek támogatják a videók valós idejű bokeh-szimulációját is. Az eszközök ehhez egy széles rekeszidejű lencse effektjeit imitálják, ezáltal segítik fókuszba állítani a videó alanyát. A telefotó kamerák nagyfelbontású közeli képek, valamint 4K time-lapse videók készítésére is képesek. Az Audi Zoom funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy audió-forrásra közelítsenek rá és felerősítsék annak hangját.

Wi-Fi 6-tal és 5G-s processzorral érkezik a szupergyors net

A P40-készülékeket a Kirin 990 5G-képes processzor hajtja az eddigi legátfogóbb 5G-sávtámogatással. A P40-sorozat támogatja az 160MHZ Wi-Fi 6 Plus technológiát, mellyel az adatok átvitele akár 2400Mbps sebességgel is lehetséges. A P40 Pro-ra elérhető az 40W SuperCharge is, amely gyors és kényelmes töltést biztosít.

Celia, az új hangasszisztens segít a mindennapokban

Mivel a Google GMS a tiltásnak megfelelően hiányzik a mobilból, a P40-készülékekkel debütál Celia, a hangasszisztens, akinek számos feladata közé tartozik a tárgyfelismerés, zene- és videó visszajátszás vagy az üzenetküldés. Celia jelenleg 5 nyelven 8 országban, az EMUI 10.1–es felhasználói felületet támogató készülékeken érhető el – tudnánk nélkülözni, ahogy a Samsung Bixby-jét is.

Jelen helyzetben nem éppen biztató a P40 jövője

Mindhárom készülék a Huawei új mobil-ökoszisztémáját, a Huawei Mobile Services-t (HMS) használja, amely mára a gyártó szerint a világ harmadik legelterjedtebb rendszerévé nőtte ki magát. A HMS jelenleg több mint 170 országban van jelen, havi több mint 400 millió aktív felhasználóval rendelkezik, az appok fejlesztésén pedig 1,3 milliónál is több fejlesztő dolgozik.

Ettől még az androidos felhasználóknak roppantul hiányozni fog a Gmail, a Google Play Áruház, a Térkép és társai – nem beszélve arról, hogy az eddig a Google-től megvásárolt alkalmazások mind mehetnek a levesbe, mert nem lehet feltenni azokat sem az új készülékekre.

Akár lehetne reménykedni a kockákban, a minden okostelefont rootoló-hackelő geekekben, hogy majd csak ráhegesztik féllegális módszerekkel a nagyon hiányzó Google appokat. Őket viszont az árak rettenthetik el a kalandtól, mert tiltás ide, járvány oda,

a Huawei új készülékei nem vesznek tudomást a piaci bajokról:

a P40-es 287 ezer, a P40 Pro 394 ezer forintért lesz kapható. A P40 Pro+ árcédulája még ismeretlen, állítólag verni fogja a félmilliót.

Érthető a gyártó hozzáállása, hiszen hardveres adottságaikkal a mostani elszabadult árviszonyok között tényleg érnek ennyit ezek a mobilok, de ma nehéz komoly keresletet remélni ilyen árakon a Google-tól megfosztott készülékek iránt.