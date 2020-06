Eltűnhet a mobilok előlapjáról a szelfikamera

Az utóbbi évek okostelefonos fejlesztései jórészt azzal teltek, hogy az előlapi kijelző hasznos területét minél nagyobbra vegyék, s így a készülék tényleges méretének növelése nélkül juttassák a felhasználókat egyre méretesebb képernyőhöz. A törekvés jegyében a kijelző alá került az ujjlenyomat-olvasó, majd különféle előcsúszó, átforduló kamerákkal, vagy a kezdetben közutálatnak örvendő notchokkal oldották meg, hogy a kijelző a plafonig érjen.

Dolgozik a látványos, de technikailag nagy kihívást jelentő projekten a Samsung, az Oppo, a Xiaomi, a Huawei. Világelsőként azonban

Még egy látványos dolog, ami nélkül tudnánk élni, mondhatnánk, ahogy a számos hasonló bűvészmutatványról is ez volt a többségi vélemény: aztán mára már elvárt alapkövetelménnyé váltak az okostelefonozók körében.

Leginkább attól bonyolult a feladat, hogy a kijelzőnek tökéletesen áttetszőnek-fényáteresztőnek kell lennie, különben leromlik a szelfi képminősége.

A Visionox állítja, hogy az új pixelszerkezetek, szerves és szervetlen anyagok feldolgozásával teljesen elrejtik a kamerát az ithome.com értesülései szerint.

Persze a hardverhez illeszkedően meg kell változtatni az előlapi kamera képfeldolgozási algoritmusait is, hogy kiküszöböljék a tükröződéseket, párásodásokat.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020