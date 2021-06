Ez történik az interneten egy perc alatt

Nézzük meg, hogy a világszerte 4.66 milliárd internetező mit hoz össze 60 másodperc alatt.

Visszatérően vizsgálja a web számszerűsíthető történéseit az Antivírus Blog a DOMO Data Never Sleeps kimutatása, vagy a Lori Lewis féle Internet Minute összefoglaló ábrái alapján.

Nem csak számszerű emelkedésre, hanem az új kategóriák felbukkanására, korábbiak csökkenésére, eltűnésére, vagy ellenkezőleg, erőteljes előretörésére láthatunk példákat.

500 óra videót töltenek fel ez alatt az egy perc alatt, 41 millió Whatsapp üzenet keletkezik, és az Instagramon 347 ezer sztori landol.

Új kategóriák is megjelentek a pandémia miatt, például 208 ezer Zoom meeting, vagy az 52 ezer Microsoft Teams kapcsolódás is erről árulkodik, s az internetes vásárlás is csúcsra járt az utóbbi időben.

Például a vizsgált átlagos egy percünk elég volt ahhoz, hogy az Amazon 6659 csomagot kézbesítsen, a vásárlók 1 millió dollárt költsenek online, vagy Doordash rendszerében 555 ételrendelés történjen.

A kimutatások a korábbi verzió infografikájához képest itt nem minden esetben összehasonlíthatóak, más mértékegységben, más szolgáltatók egységeit mutatja, de azért a változások nagyjából így is érzékelhetőek.

Ha másodikként az Internet Minute ábráit nézzük, akkor itt már egységes, szabatos kategóriák szerepelnek, amiknél könnyebb az idő múlásával párhuzamokat vonni. A tavalyi, 2020-as adatokhoz képest például 19 millió szöveges üzenet helyett már 21 milliós számot látunk az idei értékeknél.

Látványos emelkedés van TikTok fronton, ott a percenként 1400 letöltött tartalom helyett már 5000 látható. Ugyanilyen emelkedés volt a Messenger/Whatsapp üzenetek számaiban, 59-ről 69 milliósra hízott a mennyiség, de

a társkereső Tinderben az oldalra húzások is megsokasodtak, a korábbi egy perces adat 1.6 millióról 2 millióra duzzadt.

És persze nem marad el a feketeleves. Az AVTest weboldal összesítője szerint az egyedi kártékony kódok mennyisége a tavalyi 1 milliárdról 1.22 milliárdra nőtt.

Zárásképpen pedig rápillanthatunk a Wayback Machines segítségével a haveibeenpwned oldalára, mit mutatott egy esztendeje, és mit láthatunk rajta most. Az ellopott, kiszivárgott jelszavak száma a korábbi 9.6 milliárdról 11.2-re változott, tehát erős, egyedi, rendszeresen változtatott jelszó ügyében is van még hová fejlődnünk, a két-, illetve többfaktoros autentikáció elterjedtebb használatáról nem is beszélve.

