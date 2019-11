Felnőttoldalon regisztráltak millióinak neve került napvilágra

Számos camgirl, azaz webkamerás szexmunkás és a szolgáltatásukért fizető, túl jól azonosítható netes felhasználó neve bukott elő.

Egyszerű adatvédelmi hiba, védtelenül hagyott adatbázis okoz millióknak gondot. A barcelonai székhelyű VTS Media, többek között az amateur.tv, webcampornoxxx.net és placercams.com tulajdonosa nemhogy nem védte megfelelően előfizetőit, hanem olyan, velük kapcsolatos adatokat is rögzített, amiket igazán nem kellett volna.

A TechCrunch beszámolója szerint a napvilágra jutott részletes nyilvántartásokból kiderülnek a felhasználónevek, a számítógépek IP-címei, amelyekből be lehet azonosítani a klienseket és a webkamerás dolgozókat. Az adatok között ott szerepelnek a felhasználók privát chat-üzenetei egymással, a megtekintett produkciók, s a szexuális beállítottságok is. Eseteként a felhasználók e-mail címe, bejelentkezési helye is kiderül.

A felhasználóneveket és jelszavakat egyszerű szöveges fájlokban tárolták.

Az amateur.tv igen népszerű a saját műfajában nem csak Spanyolországban, hanem szerte a világon az Alexa kimutatása szerint.

Az adatbázist a múlt héten tüntették el a webről.

A Condition:Black kutatói által nyilvánosságra hozott botrány megerősíti azokat az aggodalmakat, hogy a felhasználók adatai nincsenek biztonságban a neten.

Az utóbbi években mind gyakrabban fordul elő, hogy tömegesen dőlnek a nyilvánosság elé intim adatok. Társkereső oldalakról is kikerültek érzékeny információk: legutóbb a 3Fun édeshármas-kereső hagyta el egymilliónál több felhasználójának adatait.

Még 2015-ben robbant ki az eddigi legnagyobb botrány, mikor harminchétmillió ember bánta, hogy valaha is regisztrált a hűtlen házastársak társkeresőjére. A hirhedt Ashley Madison nevű, a félrelépésre, titkos viszonyokra, megcsalásokra szakosodott, fizetős társkereső oldalt hackerek törték fel.

Sokan lebuktak, családok bomlottak fel, ketten, vagy többen öngyilkosságot követtek el a kiszivárogtatás nyomán.

Borítókép: Shutterstock