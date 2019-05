Feltámasztották Dalit a mesterséges intelligencia segítségével (videó)

A művész megjelenik a múzeum látogatói előtt, beszél az életéről, a végén pedig készít egy szelfit magáról és az őt hallgató közönségről.

Salvador Dalí, a világhírű spanyol festő egy interjúban egyszer azt mondta: “Nem igazán hiszek a halálban, Dalí halálában meg egyáltalán nem.”

A floridai Dalí Múzeum munkatársai azon dolgoznak, hogy teljesítsék a festő próféciáját és életre keltsék – a deepfake-kel – írja a The Verge alapján a hirado.hu.

A Dali Lives, azaz „Dalí Él” nevű kiállítást a GS&P reklámügynökség készítette. A gép önfejlesztő videószerkesztő algoritmusának segítségével, teljes életnagyságban, újjászülethetett Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech.

Mesterséges intelligencia (AI) segítségével a katalán festőművész interjújának archív felvételéből több mint 6000 képkockát használtak fel, és 1000 órányi gépi önfejlesztéssel tanították fel Dalí mimikáját.

Az arckifejezéseket ezután egy Dalí testszerkezetéhez hasonló színészre vetítették, majd interjújából és leveleiből származó idézeteket vettek fel egy szinkronszínésszel, aki egyedülálló akcentussal, franciát, spanyolt és az angolt ötvözve utánozta a szürrealista festőt.

A végeredmény is szürreális. Dalí megjelenik a látogatók előtt, amikor megnyomják a csengőt, majd elkezd mesélni az életéről. 45 percnyi újonnan létrehozott kép- és hanganyag több ezer kombinációt tartalmaz, így minden látogató egyedi fogadtatásban részesül. Vannak olyan jelenetek, ahol a látogatók ki tudják nyittatni, majd felolvastatni vele a The New York Times aktuális címlapját; ha esik az eső, kommentálja az időjárást, akárcsak egy Alexa vagy egy Google Home virtuális asszisztens.

A „Dali Él” arra törekszik, hogy a látogatók Dalíra (egészen pontosan a mesterséges intelligencia által vezérelt Dalíra), mint emberre tekintsenek. Dalí 1989-ben halt meg, és most egy életnagyságú kivetítő táblán áll a látogatók előtt, ami átvarázsolja őt a hétköznapi létbe. Mindez különösen igaz a végén, amikor is megkérdezi a látogatókat, hogy akarnak-e vele egy selfie-t. Megfordul, és lő egy fényképet. Majdnem olyan, mint egy élő fotófülke.

A deepfake gyökereit a 2015-ben tetőző arccsere őrületben kell keresni. A mesterséges intelligencia alapú videomanipuláció jelensége a deep learning (mély tanulás) és a fake (ál-, hamis) szavakból áll össze.

Mindamellett, hogy az újítás nagyszerű élményt nyújt, igen nagy veszéllyel jár. Az adathalászat és az internetes csalások terén is veszélyt jelenthet a deepfake, ugyanis a személyes információk gyűjtéséhez, illetve pénz kizsarolásához, már egy közösségi oldalra eresztett algoritmus által gyűjtött adatok alapján írnak személyes hangvételű segélykérő üzeneteket, esetleg AI által hamisított képekkel, videókkal illusztrálják a bajba jutott személy helyzetét.

A „Dalí Él” lehet az első alkalom, amikor egy kulturális intézmény művészi célokra használta a technológiai újítást.

Rengeteg erkölcsi érv szól az ellen, hogy a technológia révén a halottakat életre keltsék. A 2012-es Coachella-n Tupac hologramjához hasonlóan. Mivel Dalínak nem volt élő családtagja, a végrendeletében egyedüli örökösnek nevezte meg a Spanyol Királyságot, így a kiállítás a Dalí Alapítvány spanyolországi engedélyével futott.

A „Dalí Él” május 11-én nyitja kapuit. Az állandó kiállítása azt mutatja be, milyen lenne a festő 115. születésnapja.