Három nagy rengést mért a Marson az amerikai űrszonda

Az amerikai űrkutatási hivatal közlése szerint az első két marsrengés augusztus 25-én történt, erősségük 4,2 és 4,1 volt.

A leghosszabb marsrengés, amelyet az InSight érzékelt szeptember 18-án következett be – ezen a napon volt ezredik napja az Insight a vörös bolygón. Ennek

Ezek voltak eddig a legnagyobb marsrengések, amelyeket az Insight küldetése kezdete óta érzékelt.

Az Insight 2018 novemberében érkezett a Marsra, hogy szeizmikus hullámokat tanulmányozzon, hogy többet tudjanak meg a kutatók a vörös bolygó belsejéről, ami segíti őket annak jobb megértésében, miként formálódnak a bolygók.

