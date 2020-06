Igényelhető jeles infoérettségiért az ECDL-bizonyítvány

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) hazai képzését felügyelő Neumann Társaság az oktatásért felelős szaktárcával kötött korábbi megállapodás értelmében évek óta biztosítja a középszintű és emelt szintű informatika érettségi vizsgát jeles érdemjegyre teljesítők számára az ECDL-bizonyítványt további vizsga letétele nélkül. A mentesség az előre hozott érettségire, valamint az informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.

Jeles informatika érettségijeiket minden évben ezres nagyságrendben váltják be középiskolások a Neumann Társaságnál ECDL-re, mivel, ha nem informatikai szakra jelentkeznek, ennek birtokában számos hazai felsőoktatási intézményben mentesülhetnek az első egy-két félév alapozó informatikai képzése alól.

Az ECDL Standard bizonyítványt a jelesre érettségizők a vizsgaeredmény kézhezvételét követően kaphatják meg, ha kitöltik a Neumann Társaság innen letölthető regisztrációs lapját, melyet aláírva az érettségi bizonyítvány vagy törzslap-kivonat képével együtt e-mailben elküldik a [email protected] címre.

Az informatikából középszinten érettségizőknek idén 180 perc alatt négy feladatot kellett megoldaniuk. Az első feladatban (Kányádi Sándor életrajz) szövegszerkesztési ismereteiket, a másodikban (Fodrászat) egy hirdetésként felhasználható diákat tartalmazó prezentációt kellett készíteniük. A harmadik feladatban (Pólórendelés) az Excel táblázatkezelési ismereteiket kellett használniuk, a negyedik feladat (Kék túra teljesítők) megoldásához pedig adatbázis-kezelési képességeiket kellett bevetniük.

Az emelt szintű érettségire vállalkozóknak ugyancsak négy feladatot kellett megoldaniuk, de ezek összetettebb volta miatt 240 perc állt rendelkezésre. Az első feladat (Dobókocka) idén weboldal-, és képszerkesztési ismereteket igényelt, míg a jóval összetettebb második feladat (Sejtautomata) teljesítéséhez az Excelt kellett tudni profin használni, mivel függvények és feltételes formázás használatával egy igazi algoritmikus gondolkodást is igénylő szimulációt kellett a táblázatkezelőben megjeleníteniük.

A harmadik feladat (Akadémikusok) megoldásához egy akadémikusok adatait tartalmazó adatbázist kellett SQL-ben vagy Microsoft Access-ben létrehozniuk. A negyedik feladat (Meteorológiai jelentés) már komplexebb programozási ismereteket igényelt, amelyet Pascal, C++, Python, C#, Visual Basic és JAVA programozási nyelveken is meg lehetett oldani.