Jönnek az elektromos kocsik a hazai autómegosztó piacra

Hamarosan az eddigi háromról négyszereplősre bővül a fővárosi autómegosztási üzlet.

Még ebben az évben megkezdi működését Budapesten a We Share, a Volkswagen és a Skoda autómegosztó szolgáltatása – jelentette be a Volkswagen csoport. Ezzel az eddig háromszereplős (Mol Limo, GreenGo, Drive Now) fővárosi carsharingszegmens négytagúra bővül.

A We Share terjeszkedése nem csupán Budapestet érinti, hanem még hat európai várost: a cég tavaly júniusban kezdte meg a szolgáltatást Berlinben, az idén tavasszal elstartol Hamburgban és Prágában, majd a tervek szerint Párizsban és Madridban is belép a piacra. A bővülés következő szakaszában jelenik meg Budapest mellett Münchenben és Milánóban – írja részletesen a Világgazdaság.

A We Share a felsorolt városokban kizárólag elektromos flottával nyújtja a szolgáltatását,

a hét városban összesen 8400 autót állítana forgalomba.

A cseh és a magyar fővárosban a Skodával működik együtt, tehát arra lehet számítani, hogy a hazai kínálatban elektromos Citigo modellek is felbukkannak. Philipp Reth, a We Share vezérigazgatója a döntés kapcsán kiemelte, hogy együttműködést várnak el a fogadó városoktól, hogy az autómegosztással áttörést lehessen elérni a szélesebb közönség körében is.

Konkrétan megemlítette a járművek ingyenes parkolását és az autómegosztásra alkalmas területek kijelölését. Szerinte az egyik legnagyobb probléma az elektromos járművek akkumulátorainak töltése, a jelenleg nyilvánosan elérhető töltőhálózat infrastruktúrája ugyanis elégtelen.

Borítóképünk illusztráció