Kik formálták ilyenné a XXI. századot?

Nem politikusok, nem próféták és nem mozgalmárok – sokak szerint a csúcstechnológia óriásai az igazi meghatározók.

Ha azt nézzük, mennyire került be a mindennapjainkba, nem is kérdés, hogy korunkat a tech szektor alakította ilyenné. Már a századforduló óta több közülük kiemelkedett, aztán eltűnt, de akad öt, amelyik rendületlenül a digitális gazdaság éllovasa.

Az angol szakirodalomban gyakran GAFAM-nak, (a Google, az Amazon, a Facebook, az Apple és a Microsoft betűszavának) nevezik a világ minden táján elterjedt, mintegy milliárd ember által használt tech termékek és szolgáltatások gazdáit.

A Statista május 3-án kiadott jelentése, a Tech Giants in the U.S. 2019 (Technikai óriások az Egyesült Államokban 2019-ben) megvizsgálja az öt technológiai vállalattal kapcsolatos fogyasztói attitűdöket, s azok társadalmi hatását.

A jelentés letölthető innen.

A 18 és 64 közötti életkorú, amerikai fogyasztók körében végzett vizsgálat a népszerűségük alapján minősíti az óriásokat.

Figyelemre méltó, hogy a nyolc meghatározott kategóriában – sorrendben: szerviz, innováció, kedveltség, felhasználhatóság, személyi adatok védelme, átláthatóság, környezet-barátság, valamint szociális érzékenység – csak három cég került fel a listára.

Négy helyet az Amazon, hármat az Apple kaparintott meg. Befutó még lett a Facebook.

Borítóképen az 55 éves Jeff Bezos, az Amazon elnöke, a világ leggazdagabb embere (Fotó: Jim Watson / AFP))