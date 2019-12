Kisvállalkozások használhatják a neten, hogy ismertebbek legyenek

A kisebb vállalkozások számára különösen fontos, hogy valamilyen módon kitűnjön kínálatuk az ünnepi zajból.

A Google és a Kantar friss, 2019. októberi kutatásának Magyarországra vonatkozó adatai szerint az egész évet tekintve a vevők szempontjából két kiemelt időszak mutatkozik: 2018-ban karácsony alkalmából a felmérésben megkérdezettek 40%-a, Black Friday kapcsán pedig 24%-a vásárolt, valamint a válaszadók további 32%, illetve 42%-a tudott a két alkalomhoz kapcsolódó szezonális ajánlatokról.

A kutatás szerint tavaly a Black Friday során

a vásárlók 49%-át csak maga az esemény bírta rá, hogy olyan terméket vegyenk, amit korábban egyébként nem is terveztek megvásárolni.

Az internetnek köszönhetően rendkívül sok új lehetőség tárul fel a kis- és középvállalkozások (kkv) számára is. Íme három, a Google által nyújtott segítség.

Google Cégem

Egy adott napon másodpercenként több mint 63 000 keresést indítanak a Google Keresőn. Közel minden harmadik mobil keresés földrajzi helyhez kötődik, és ez a trend egyre csak növekszik, így pedig létfontosságú, hogy a vállalkozások megjelenjenek a helyi keresések eredményei között. Ebben a Google Cégem szolgáltatás segíthet.

A Google Cégem felületén való posztolás lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy eseményeiket, termékeiket és szolgáltatásaikat közvetlenül a Google Keresés és a Google Térkép listái között jelenítsék meg. Ezekkel a bejegyzésekkel a cég eljuttathatja a legfrissebb híreit a potenciális vásárlókhoz, hogy megtalálják a vállalkozást a Google-on listázva. Azért fontos, hogy itt naprakészen jelenjen meg a vállalkozás, mert az adatok azt mutatják, a vásárlók 90%-a nagyobb valószínűséggel veszi igénybe egy olyan cég szolgáltatásait, amelynek például a telefonszáma fel van tüntetve a Google Kereső és a Térkép oldalon.

Google Analytics

Sokan úgy érzik, hogy nem látják át a hirdetésekre szánt pénzük pontos felhasználását, és nem biztosak a hirdetés hatékonyságában sem. Nekik nyújt segítséget a kiadások és az eredmények elemzésében a Google Analytics.

Egy adott weboldalra látogatók megértése lehetőséget ad az oldal gazdájának, hogy értékelje az ott található tartalom, termékek és minden további funkció által nyújtott teljesítményt. Ez az eszköz segít kideríteni, mi működik a weboldalon és mi nem, így ki lehet javítani azt, ami kevésbé hatékony.

Az eszköz használatának és a weboldalak elemzésének megértéséhez kínálja a Google az ingyenes Analytics Academy szolgáltatást, amellyel bárki könnyen elsajátíthatja, hogyan működnek a Google mérési eszközei, ennek révén pedig intelligens adatelemzéseken keresztül fel tudja pörgetni vállalkozását.

Shopping-hirdetések

Ha egy kisvállalkozás szeretne kilépni a nemzetközi piacra, a Shopping-hirdetések lehetnek a segítségére. A június óta Magyarországon is elérhető szolgáltatással a cégek növelhetik globális láthatóságukat.

A több országot lefedő csatornák lehetővé teszik egyszerre több, ugyanazt a nyelvet beszélő terület megcélzását. Például, ha németül töltünk fel termék-információkat, Németország mellett ezek a termékek elérhetőek lehetnek a többi németül beszélő országban is, ráadásul az árat automatikusan a helyi pénznemben feltüntetve. A Shopping kampányban mindössze be kell állítani a szállítást és helyszínt ezekre az országokra, és már hirdethetjük is termékeinket külföldön.