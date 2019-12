Last minute ajándéktippek kütyürajongó – nőknek

Technikai újdonságokra nyitott hölgyek, leányok, asszonyok számára gyűjtöttek össze vásárlási ötleteket.

Ha még nincs meg minden a karácsonyfa alá, a szebbik nem kütyükedvelő tagjai örömüket lelhetik az Origo által válogatott ajándékok valamelyikének.

Fülbevaló – de milyen!

Az elmúlt években jelentek meg és futottak be szédületes karriert a kis méretű, vezeték nélküli technológiát használó, totálisan szeparált fülhallgatók. És épppen a zsinór hiánya miatt nyílt módjuk a dizájnereknek, hogy kifejezetten szexi, a nők számára is vonzó termékekkel állhassanak elő.

Ezek közé tartozik az idén bemutatott, mintegy 40 000 forintba kerülő Samsung Galaxy Buds ezüst verziója, amely meglepően jó hangminőséget hoz.

Ráadásul rendelkezik beépített mikrofonnal is, így alkalmas a telefonhívások diszkrét lebonyolítására is. A mindössze hat gramm súlyú fülhallgatók mellé jár egy csinos akkumulátoros doboz is. Említésre méltó a Samsung Galaxy Buds Ambient Sound funkciója, amelynek révén a külvilág hangjai úgy juttathatóak el a fülbe, hogy ahhoz nem kell kivenni vagy megmozgatni az eszközt.

Hullámok, fürtök, csillogás

A hajsütővasak, hajformálók sohasem fognak kimenni a divatból.

A 9000 forintba kerülő Rowenta CF3352 speciális keratin-turmalin bevonatot kapott, amely egyrészt képes kívülről táplálni a hajszálakat, másrészt ionizáció révén antisztatikus hatású, aminek révén a haj egyenletesen melegszik át, ennek köszönhetően varázsolva azt csillogóvá.

A sütővas nagy teljesítményű integrált melegítő rendszere képes stabilan 200 fokos hőmérsékletet tartani ingadozás nélkül.

Okos maszk a szépségért

A szépségápoló maszkokat is fel lehet turbózni intelligens funkciókkal. Erre példa a Foreo UFO névre hallgató, különleges bevonattal ellátott masina, amely melegítés, hűtés és ultrahangos pulzálás révén juttatja el a bőrbe a hatóanyagokat. A masinát kiegészítették fényterápiás szolgáltatásokkal is, egészen pontosan öregedésgátló (vörös LED-fény), világosító (zöld LED-fény) és pattanás elleni (kék LED-fény) kezelésekkel.

A nagyjából 100 000 forintba kerülő termék párosítható mobileszközzel, és egy alkalmazás révén pontosan beállítható, valamint az alany bőréhez igazítható a működése, hogy a legjobb eredményt lehessen elérni.

Laptoptáska, csinosan

A kifejezetten női felhasználók számára készülő, divatos laptoptáskákról elsőre meg sem lehetne mondani, hogy hordozható számítógépet rejtenek.

Ezt a csoportot erősíti a fiatal Justbag márka 3756 Bordeaux névre hallgató darabja. A burgundi vörös táska 23 600 forintba kerül, műbőrből készült, természetesen rendelkezik cipzárral, és akár egy 14 hüvelykes notebooknak is lehet benne kényelmesen helyet szorítani.

Notebook a nőkre (is) szabva

Az Asus ZenBook 13 notebookot könnyű, csupán 1,22 kilogramm, a vastagsága pedig 1,7 centiméter.

Kifejezetten kényelmesen, egyszerűen hordozható, befér egy kisebb táskába is. A körkörösen szálcsiszolt királykék fedlap, középen az aranyszínű logóval is inkább passzol egy női, mint egy férfi felhasználóhoz, épp úgy, mint a klaviatúra felett található ugyanilyen árnyalatú díszléc.

A notebook egyébként remek teljesítményű hardverrel, kiváló kijelzővel, és kényelmes, háttérvilágítással is bíró klaviatúrával rendelkezik. Munkára is kiválóan alkalmas, sokoldalú, és meglehetősen egyedi dizájnnal bíró eszköz, amelyért 280 000 forintot kérnek jelenleg.