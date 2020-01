Luke Skywalkernek elege van, törölte magát a Facebookról

Nem csak Mark Hamillt, a Csillagok háborúja veteránját zavarja a Facebook kétes álláspontja a fizetett politikai hirdetésekkel kapcsolatban. A közösségi óriásvállalat múlt kedden jelentette be, hogy mesterséges intelligencia segítségével fogják törölni a hamis, úgynevezett deepfake videókat. Tehát mindent megtesznek a nem fizetős félrevezetések kiirtásáért, ígérte Monika Bickert, a Facebook globális politikájáért felelős alelnöke.

Pár nap múlva, múlt pénteken meg kiderült, hogy

közölte Rob Leathern, a cég termékigazgatója blogbejegyzésében. A döntés hátterében nyilvánvalóan az a megfontolás áll, hogy a vállalat 15 milliárd dolláros bevételéből 14,9 milliárd jön a fizetett hirdetésekből.

Az egyelőre (szerencsére) ritka technikai bűvészmutatványoktól tehát próbálják megvédeni a felhasználókat, de a politika pénzét nem akarják nélkülözni.

Ehhez képest a szintén fizetett hirdetésekből élő Twitter úgy döntött, hogy betiltja a politikai reklámokat. A Google köztes megoldást választott: az eddigi tartalomszabályozást megszigorítja ugyan, de néhány, kirívónak ítélt kivételtől eltekintve továbbra sem ellenőrzik a platformon megjelenő információk igazságtartalmát.

Így esett, hogy az amerikai felhasználótáborból újabb felhasználó hagyott fel a fészbukolással: tegnap Luke Skywalker megszemélyesítője csatlakozott a Facebook-fiókjukat törlők táborához.

Tudom, ez a világot nem igazán érdekli, de így jobban fogok aludni éjszaka”

– írta Hamill a tőle megszokott öniróniával a Twitteren.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I’ve decided to delete my @Facebook account. I know this is a big „Who Cares?” for the world at large, but I’ll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾> https://t.co/seb2eJMTo6

— Mark Hamill (@HamillHimself) 2020. január 12.