Magyar fejlesztőket is együttműködésre hív a Huawei

Gőzerővel fejleszti saját, új mobilszolgáltatási-rendszerét, a HMS-t (Huawei Mobile Services) a kínai óriásvállalat.

A HMS a videózástól a böngészésen át az adattárolásig teljes körű alkalmazás-ökoszisztémát nyújt a Huawei készülékek tulajdonosainak. A vállalat világszerte, így Magyarországon is keresi az együttműködést az alkalmazásfejlesztőkkel, hogy minél több népszerű helyi, köztük hazai app kerüljön be a rendszerbe.

A HMS-be eddig egymillió fejlesztő regisztrált, a fejlesztői együttműködéseknek köszönhetően pedig

a gyártó már negyvenötezer alkalmazást integrált rendszerébe.

Szeptember végén mutatta be saját mobilszolgáltatási-rendszerét a Huawei, amelyet már évek óta fejleszt. A vállalat arra törekszik, hogy folyamatosan világszerte bővítse az HMS-ben elérhető alkalmazások számát, ennek érdekében többféle eszközzel segíti a fejlesztők munkáját.

Nyílt platform, könnyen elérhető

A gyártó sor alapszolgáltatást, eszközt és platformot használ az integrált fejlesztői környezet (IDE) továbbfejlesztéséhez és teszteléséhez. Mivel a Huawei teljes mértékben megnyitotta a HMS alapképességeit és szolgáltatásait, ezért az eddig a platformra regisztrált, körülbelül egymillió fejlesztőnek alkalmazásuk elérhetőségéhez mindössze a HMS szoftverfejlesztő készletét (Huawei Software Developement Kit) kell integrálniuk, hogy kihasználhassák a Huawei nyitott képességeit.

Jelenleg 14 HMS-alapszolgáltatást nyitott meg a Huawei: közülük kilenc alapszolgáltatás, öt pedig növekedési szolgáltatás, amelyek biztosítják a HMS-ökoszisztéma gyors elérését a fejlesztőknek.

Ability Gallery

A fejlesztők számára nagy segítséget jelent a Huawei Ability Gallery, amely támogatja őket a saját alkalmazásaik terjesztésében. A fejlesztőknek csak annyit kell tenniük, hogy tartalmukat és szolgáltatásaikat eljuttatják a Huawei Ability Gallerybe. Ezután a Huawei a platform egységes disztribúciós szolgáltatását használja, hogy biztosítsa a tartalmat és a szolgáltatásokat a különféle Huawei eszközök számára. Azaz számos platformon elérhetővé teszi a feltöltött alkalmazásokat.

Telepítés nélkül is megy

A Huawei lehetőséget teremt

a felhasználók olyan alkalmazások használatára, amelyek telepítés nélkül is működnek.

Ezért külön figyelmet szentel a gyártó, hogy ösztönözze a fejlesztőket, úgynevezett „quick app”-ok fejlesztésére, amely azonnal hozzáférhető, alkalmazható a felhasználók számára.

A Huawei AppGallery például már több mint nyolc éve használatos alkalmazás-elosztó felületként. Egyre több fejlesztő csatlakozik a HMS ökoszisztémához, és teszi elérhetővé alkalmazását az AppGallery-ben más felhasználók számára. Az AppGallery-t havonta több mint 390 millió okostelefon-tulajdonos használja a világ 170 országában.

Hogy minél több fejlesztőt bátorítson minőségi alkalmazások beépítésére, a Huawei jelentősen fejlesztette „Shining Star” programját, és egymilliárd kínai yüanról egymilliárd amerikai dollárra növelte befektetéseit. Ezek 80 százaléka a globális fejlesztési innováció ösztönzésére és gyorsítására irányulnak.

Most a magyar fejlesztőket szólítják meg, hogy a rendszerben mielőbb elérhetőek legyenek a hazánkba kedvelt alkalmazások is. A fejlesztők bővebben is megismerhetik a Huawei új mobilszolgáltatási-rendszerét, és azt, hogyan tudják alkalmazásiakat a feltölteni a HMS-be, a november 27-i budapesti Huawei Developer Day-en, amit a HWSW Mobile rendezvény keretein belül rendeznek meg.

