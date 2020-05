Megadóztatnák a streaming szolgáltatásokat

Megadóztatnák az olyan streaming szolgáltatókat, mint például a Netflix vagy az Amazon, s az innen befolyt összeget pedig a Lengyel Filmintézet kapná meg.

A lengyel parlamenthez kedden nyújtották be azt a javaslatot jóváhagyásra, aminek értelmében Lengyelország 1,5 százalékos adót vetne ki a streaming szolgáltatókra – ide tartozik például a nagy nevek közül Netflix vagy az Amazon. Az adó a lengyel felhasználók előfizetését, valamint a reklámokat érintené, az innen beérkező pénz pedig a Lengyel Filmintézethez kerülne – írja hírösszefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Az intézet a lengyel állam kezében van és az ország filmiparát igyekszik fejleszteni és reklámozni. Tadeusz Koscinski lengyel pénzügyminiszter kiemelte, hogy ez tulajdonképpen nem is egy adó lenne, hanem egyfajta pótdíj azoknak a cégeknek, amelyek Lengyelországnak köszönhetően termelnek profitot maguknak.

A kormány elemzése szerint a kivetett adó idén mintegy 16 millió zlotyt (3,5 millió euró) hozna be a kasszába, az elkövetkező években pedig még ennél is többet, legalább 20 milliót (4,4 millió euró) évenként. A legtöbb befizetést Lengyelország a Netflixtől várná, valamint saját szolgáltatójától, az IPLA-tól, de komoly pénzeket kellene befizetnie az Apple TV+-nak és az Amazonnak is – a kisebb szolgáltatókat viszont nem érintené a tervezett adó.

Hasonló, a tech óriásokra vonatkozó adók bevetéséről már régebb óta tárgyalnak uniós szinten, ehhez azonban minden tagállam beleegyezésére szükség lenne. Néhányan már tettek konkrét lépéseket, Franciaországban például elfogadták a három százalékos adó kivetését a nagy digitális cégekre, a pénz beszedését azonban az Egyesült Államok fenyegetése miatt egyelőre elhalasztották.

