Meghökkentően jó áron jön az új Huawei P40 okostelefon

Tripla hátlapi kamerával és más földi jókkal érkezik a legújabb alsó-középkategóriás mobil.

Bemutatta P40 Lite E készülékét, a Huawei P-szériájának legújabb tagját a Huawei. A mobil triplakamerás rendszere egy 48MP-es, f/1.8 rekeszértékű főkamerából, egy 8MP-es ultraszéles látószögű, 120 fokos látószöget biztosító kamerából, valamint egy 2MP-es mélységkamerából áll.

Pompás fotók bármilyen fényviszonyok között

A P40 Lite E-vel alacsony fényviszonyok között is tiszta, színekben gazdag, zajmentes képek készíthetők köszönhetően a készülék nagy, ½ hüvelykes szenzorának. Szintén az alacsony fényviszonyok közötti fotózást szolgálja az Éjszakai Mód, amely akár hat másodperces expozíciós időig segíti a képstabilizációt a szabad kézzel készített fotók esetében.

Amennyiben hátulról érkezik a fény, a kamera automatikusan bekapcsolja a HDR-módot, majd gyors egymásutánban három felvételt készít,

amelyeket végül, az összhatás érdekében, össze is dolgoz. Több más Huawei-okostelefonhoz hasonlóan a P40 Lite E is használja az AI által támogatott képfelismerést: a hátlapi kamerák több mint ötszáz jelenetet ismernek fel és valós idejű javításokkal változtatják mesterművekké a képeket. Emellett a 480fps-os videózással a felhasználók akár tizenhatszoros lassításban is készíthetnek és játszhatnak le felvételeket.

A Punch FullView kijelzőbe ágyazott 8MP-es előlapi kamera szintén használja a mesterséges intelligencia algoritmusait a képek készítésénél. Portré módban ügyes fotók és szelfik készíthetők: az alany arca alapján úgy optimalizálja a képet a készülék, hogy miközben megőrzi az arc valamennyi részletét, a háttér elmosódik. Az előlapi kamera az arcfelismerést is segíti, a felhasználó arcát érzékelve pillanatok alatt feloldja a készülék képernyőjét.

Nagyfelbontású videók nagy képernyőn

A készülék Punch FullView vékony kávájú, 6.39 hüvelykes, 1560 x 720 HD+ felbontású kijelzője élénk, tiszta és a finom részleteket is megjelenítő képet ad. A készülék bal felső sarkában található az előlapi kamera, amely mindössze 4,5mm széles – ez az iparágban igazán aprónak számít –, így a képernyőt szinte teljes egészében kijelző marad. A képernyő-test arány kilencven százalékos.

A készülék hátlapján a fényvisszaverő rétegnek köszönhetően különleges módon csillan meg a fény, futurisztikus hatást keltve ezzel. A P40 Lite E éjfekete és Aurora kék színekben lesz elérhető, utóbbi kék és zöld elemekkel jellegzetes, divatos külsőt teremt a készüléknek.

Erős akksi és hardver

A P40 Lite E-ben két Dual SIM-kártya, valamint egy akár 512GB-os MicroSD kártya is elfér. A készülék hátlapján ujjlenyomat-olvasó biztosítja a kényelmes és biztonságos készülékfeloldást.

A Huawei P40 Lite E mobiltelefon az EMUI felhasználói felületet és a Huawei új mobilszolgáltatási rendszerét, a HMS-t használja. A készüléken emellett megtalálható

a Huawei AppGallery alkalmazás, amely folyamatosan bővülő kínálatával immáron mintegy 60 ezer – köztük 150 népszerű magyar – appot tartalmaz.

Ennek köszönhetően dinamikusan növekszik felhasználói száma is; Kínán kívül jelenleg több mint 90 millióan használják, Európában pedig minden hónapban ötmillióval többen, mint az azt megelőző 30 napban.

A májustól EMUI 10.1-en futó készülékben Kirin 710F chip kapott helyet. A P40 Lite E támogatja az EROFS fájlrendszer és a Full Scene Acceleration technológiát, előbbi akár 20 százalékkal növeli a fájlrendszer véletlenszerű olvasását és 2 GB-tal több tárhely érhető el általa, míg utóbbi az appok futási teljesítményét is növeli. A 4000mAh-s akkumulátor és a Huawei AI energiamegtakarítási technológiája pedig kategóriájában kiemelkedő teljesítményt és üzemidőt biztosít felhasználója számára.

A Huawei P40 Lite E (4GB RAM + 64 GB tárhellyel) bruttó 76.990 forintos áron, ajándék Band4 okoskarkötővel május 4-től 17-ig elővételezhető egyes üzletekben, május 18-tól pedig valamennyi partnerük kínálatában elérhetővé.

A HMS-ről

A Huawei új mobil-ökoszisztémája, a Huawei Mobile Services (HMS) mára a világ harmadik legelterjedtebb rendszerévé nőtte ki magát. A HMS alkalmazás-áruháza, az AppGallery folyamatosan bővíti kínálatát a legnépszerűbb hazai és nemzetközi appokkal, együttműködésben a fejlesztőkkel. A HMS jelenleg több mint 170 országban van jelen, havi több mint 400 millió aktív felhasználóval rendelkezik, az appok fejlesztésén pedig 1,3 milliónál is több fejlesztő dolgozik. Ezen a linken folyamatosan nyomon követhető, hogy a nemzetközieken túl milyen helyi appokkal bővül az AppGallery kínálata.

Borítóképünk illusztráció