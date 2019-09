Meglepő és megnyerő a Google új fizetős ötlete

Hazánkban tényleg nem tűnik időszerűnek a dolog. Amerikában azonban már elérhető.

Elindult a Google új szolgáltatása, a Play Pass, amely havi 4,99 dolláros (azaz jelenlegi árfolyamon 1500-1600 forintos áron) biztosít hozzáférést előfizetőknek.

Jelenleg az ezen az oldalon elérhető kínálat 350 játékot és alkalmazást kínál ennyiért. Az ötlet kísértetiesen hasonlít az Apple pár napja indított Apple Arcade-jához.

A Play Pass előnye, hogy ezekben a játékokban nincsenek idegesítve villogó hirdetések, s nem lesznek beetetős alkalmazáson belüli vásárlások sem.

Egyelőre csak Amerikában érhető el, de a tervek szerint kiterjesztik további országokban is. A magyar fórumokat böngészve kételyek támadhatnak a hazai játékosok fizetési kedvével kapcsolatban.

A hozzászólásokból látható, hogy a háromszázezer forint fölötti áron kapható prémium mobilok hazai tulajdonosainak egy része inkább időnként vállalja a hackelt, alkalmasint vírusos alkalmazások, játékok „beszerzését”, vagy jobb esetben az ingyenest választja – még akkor is, ha az örökös használat néhány száz forintba kerülne.

Talán a vásárlói, felhasználói szokások változásával vonzóvá válhat a Play Pass, ami egyébként tíz napig bevezető áron, 1,99 dollárért elérhető.

A Google állítólag a (meghívásos) külsős fejlesztőknek az eddigieknél komolyabb részt akar adni a bevételekből.

A vonzó listán ott van például az AccuWeather, s olyan játékok, mint a Ninja Hero Cats, az Old Man’s Journey, a One More Line.

