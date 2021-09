Megmutatjuk a SpaceX űrhajó üvegkupoláját – és még mást is

A civilekből álló küldetéshez a SpaceX Dragon 2 űrhajóját fogják használni.

Különlegesség, hogy új Dragon kapszulája üvegkupolával rendelkezik. Mivel ez a küldetés nem jár dokkolási manőverekkel, a SpaceX egy üvegkupolát szerelhetett fel, amely remek kilátást kínál a kapszula utasainak. Ez a legnagyobb ablak, amelyet valaha is használtak az űrben.

A képen a legénység tagjai láthatóak a kupolában, mielőtt még azt Floridába szállították volna, hogy beszereljék a kapszulába.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!

The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 1, 2021