Mi történt? Kikapcsolja az arcfelismerést a Facebook

November elején jelentette be a közösségi óriásvállalat, hogy kikapcsolja a tíz éve üzembe helyezett arcfelismerő funkciót a közösségi oldalon. A bejelentéstől a közösségi oldal megtépázott hírnevének javulását reméli.

A Facebook környékén sok a felhajtás és a változás az utóbbi időben. Mint ismert, a közösségi oldal tulajdonosa október végén jelentette be, hogy nevet vált: Facebook helyett Meta lesz a vállalat neve, az oldal elnevezése viszont ugyanaz marad. A váltástól azt is remélik, hogy az adatvédelmi szitokszóként is használt Facebook név kicsit magához tér.

Az október végi névváltás csak az első lépés volt, a Meta ugyanis november elején folytatta a meglepő bejelentések sorát, amely szerint a tíz éve működő arcfelismerő technológiáját kikapcsolja a közösségi oldalon. A lekapcsolás hosszabb időt vesz igénybe, de az elkövetkező hetekben megtörténik.

Etikai kérdéseket vetett fel

A funkció kikapcsolása azzal jár, hogy a közösségi oldalra feltöltött fotókban, videókban szereplő személyek esetén nem jelenik meg az adott bejegyzéshez kapcsoltan a nevük. Továbbá, az Automatic Alt Text eszköz, amely a látássérültek számára készített képleírásokat, már nem nevezi meg a fotókon felismert személyeket – figyelmeztet a G Data.

A Meta döntésével azon technológiai vállalatok mögé áll, amelyek korábban már korlátozták az arcfelismerő technológia kormányzati használatát.

Sok amerikai városban a rendőrség számára betiltották az arcfelismerő technológia használatát, hiszen az komoly etikai kérdéseket vet fel, súlyosan megsérti az emberek magánéletéhez való jogát, erősíti a faji sztereotípiákat.

A vállalat azzal indokolta döntését, hogy a társadalom aggódik egy olyan ellentmondásos eszköznek a használata miatt, melyet a hatóságok nem szabályoztak. Ettől függetlenül az arcfelismerő technológia használatáról nem mond le teljesen, hiszen a névváltoztatással egyidőben bejelentett metaverzum fejlesztési tervekhez a biometrikus azonosítás kiválóan passzol. A különböző pénzügyi termékek értékesítéséhez vagy személyek eszközhöz való hozzáféréséhez is kiváló technológia az arcfelismerés.

PR megmozdulás?

A bejelentés emiatt inkább komolyabb PR-megmozdulásnak tudható be, amire a közösségi oldal tulajdonosának igencsak szüksége van. A Facebook-ot komoly hatósági vizsgálatnak vetették alá többek között az Amerikai Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy a felhasználók figyelmének lekötését és a profitot a cég előbbre rangsorolta, mint felhasználók biztonságát.

Az EU-ban is számos adatvédelmi eljárás van folyamatban a cég vagy leányvállalatai ellen, nemrég például a Meta tulajdonában lévő WhatsApp ellen 225 millió eurós GDPR bírságot szabtak ki.

Ilinois államban a helyi Biometric Information Privacy Act megsértése miatt per is indult a közösségi oldal arcfelismerő technológiájának használata ellen. A bíróság idei döntése szerint a Metának 650 millió dollárt kell fizetnie kártérítésképp. Az arcfelismerő technológia szűkebb körű használatával a hasonló eljárásokat is megelőzi a közösségi oldal.

A Facebook 2010-ben vezette be az arcfelismerést, segítségével egy feltöltött fotóban vagy videóban automatikusan felismerte és megjelölte az embereket.

Induláskor mindenki alapból használhatta ezt a funkciót, később, 2019 szeptemberében viszont csak azok, akik egyértelműen jelezték, hogy szeretnék a technológiát használni. A Facebook felhasználóinak közel negyede, vagyis 640 millió ember használta aktívan az arcfelismerést.

Borítóképünk illusztráció