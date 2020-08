Miskolci fejlesztés segít a Jupiter közelébe jutni

A miskolci Admatis Kft. és az egyetem is részese az európai űrprojektnek.

ESA JUICE néven fut az Európai Űrügynökség legnagyobb missziója, amelynek keretein belül egy műhold fog megépülni.

A súlya öt és fél tonna, ez körülbelül négy személyautó tömegének felel meg, ebből három tonna az üzemanyag. A fejlesztők és a programban részt vevők célja a műholdat eljuttatni a Jupiterhez – írja a boon.hu.

Két éve dolgoznak rajta

2012-ben indult el a misszió, a tervek szerint 2022-ben megtörténik a fellövés, és 2029-ben fog a Jupiterhez érni. Tíz mérőszer van rajta, mi három műszerhez szállítunk alkatrészeket, amelyeket egy év alatt kellett kifejlesztenünk. Most a kiszállítás előtti utolsó pillanatokat éljük, ez a jövő héten fog megtörténni, addig is két tisztaszobában helyeztük el őket. A pandémia idején sok nehezítő tényezővel kellett számolnunk, de a viharos idők után sikerült minden megpróbáltatáson túllendülnünk. Számos más projekt mellett dolgozunk az Ariel nevű műhold alkatrészein is, amit 2026-ban fognak fellőni. Két éve tartanak az ezzel kapcsolatos munkálatok. Radiátorokat, hővezető öveket, illetve különböző szállító-konténerdobozokat, kiegészítőket fejlesztünk hozzá – magyarázta Bárczy Tamás, az Admatis Kft. ügyvezetője.

Veres Pál, Miskolc polgármestere hatalmas dolognak tartja, hogy egy ilyen színvonalú, joggal elismerésnek örvendő cég székhelyén jelenhetett meg. A projekt megmutatja azt, hogy itt, Miskolcon magánszemélyek által irányított cég, a Miskolci Egyetemmel karöltve űrkutatással képes foglalkozni. Miskolc gazdasági szerepét, kiemelkedő szakmai tudását jellemzi ez a cég, ennek a sokszínűségnek és professzionizmusnak jó példája, mondta.

Szintugrás

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő kiemelte, a kormány feltett szándéka, hogy a koronavírus okozta gazdasági válságból az ország győztesen kerüljön ki. Matolcsy György jegybankelnök szavaival élt, miszerint: „kanyarban is lehet előzni”.

A kormány kiemelt figyelmet és támogatást biztosít a versenyképességi alapból az űriparnak. Az űrkutatás és az azt szolgáló mérnökképzés központja immár a Miskolci Egyetem lesz. A jövő iparágának, az űripar hazai megszületésének vagyunk tanúi, ezzel Miskolcon a következő években szintet ugrik a fejlődés – húzta alá a képviselő.

Három holdat vizsgálnak Felszerelnének a műholdra 85 négyzetméternyi napelemtáblát, ami az energiaellátást fogja biztosítani. A berendezés a Jupiter körül fog keringeni, és a három holdját vizsgálja majd többféle műszer segítségével. A JUICE PEP MLI a misszió egyik műszerének a hőszigetelő takaróját jelenti. Másik műszerének pedig olyan alkatrészei kerültek kifejlesztésre, ami nem repül – de úgy viselkedik. Ennek segítségével az egész műholdat termikus teszteknek tudják alávetni, és még repülő hardvert sem kell beépíteni.

Borítókép: Csöbör Katalin, Veres Pál és Koczák Péter