Önkényesen cenzúrázta a Twitter a Biden család kényes ügyeit

Megdöbbentő lavina indult el a közösségi médiában, miután a New York Post Joe Biden és fia kényes ügyeiről közölt egy cikket. A Twitter nemcsak a lap oldalán, hanem mások fiókjainál sem engedélyezte a cikk megosztását, mondván, hogy annak linkje káros tartalomnak minősül.

A New York Post oldalán robbant a bomba nemrég a demokrata elnökjelölt, Joe Biden és fia ukrajnai ügyleteiről – írja a V4NA hírügynökség.

A botrányt okozó cikk futótűzként terjedt, azaz csak terjedt volna a Twitteren, ha engedik közölni azt.

A közösségi média felülete azonban nem engedélyezte, hogy az emberek megosszák a Post cikkét, és arra hivatkoztak, hogy az írásra mutató link ártalmas.

This is a Big Tech information coup. This is digital civil war. I, an editor at The New York Post, one of the nation’s largest papers by circulation, can’t post one of our own stories that details corruption by a major-party presidential candidate, Biden. pic.twitter.com/BKNQmAG19H — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) October 14, 2020

A megdöbbentő jelenségről többen is videót vagy képernyőfotót töltöttek fel a Twitterre, felháborodva, hogy nem tudnak megosztani egy feltáró cikket. Többen kiemelték, hogy az ügy egyértelműen rávilágít arra a problémára, hogy a nagy techcégek önkényesen korlátozzák a szólásszabadságot, persze csak a baloldal javára.

WATCH: Twitter is blocking users from posting an news story they don’t like. pic.twitter.com/359PdR5ttv — Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) October 14, 2020

Később egyébként a Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey egy posztban bevallotta, hogy mégsem volt annyira jó ötlet a cikk cenzúrázása, pláne hogy nem adtak rá elfogadható magyarázatot. A baj viszont akkorra már megtörtént, többen pedig arról számoltak be, hogy a Twitter mellett a Facebook is cenzúrázza a sztorival kapcsolatos posztokat.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

A Twitter egyébként azzal igazolta magát az incidenssel kapcsolatban, hogy a New York Post cikkében olyan képek voltak, amelyek személyes adatokat mutattak, például e-mail-címeket és telefonszámokat. Ezek megjelenítése pedig sérti az ő szabályaikat. Továbbá az is gondot jelentett a felületnek, hogy a Post szerintük hackelés által elért anyagokat tett közzé, és nem mondták meg, honnan származnak azok az információk.

A Post cikke arra világított rá egyébként, hogy Vadym Pozharskyi, az ukrán energetikai cég, a Burisma egyik tanácsadója megköszönte egy e-mailben Hunter Bidennek, hogy segített összehozni egy találkozót az édesapjával, Joe Bidennel – aki akkor még alelnök volt. Ez a találkozó ráadásul egy évvel azelőtt történt, hogy Joe Biden alelnökként nyomást gyakorolt volna ukrán kormányzati tisztviselőkre annak érdekében, hogy rúgják ki a Burisma esetleges korrupciós ügyeit vizsgáló főügyészt.

A New York Post arról is írt – tette hozzá az Origo témával foglalkozó cikke –, hogy a Post

birtokába került egy 12 perces szexvideó is, amelyen Hunter Biden egy ismeretlen nővel szexel, közben pedig cracket szív.

A lap szerint szexképek is vannak a birtokukban, de ezekről még nem osztottak meg részleteket.

The emails proving @JoeBiden lied about meeting with Burisma are a bombshell…but holy shit these pictures of Hunter Biden. What a story from @EmmaJoNYC: https://t.co/4l8Wuw52Gc pic.twitter.com/8hKjATZgKx — Brent Scher (@BrentScher) October 14, 2020