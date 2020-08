Óriási figyelmet kaptak a hazai e-sport bajnokság eseményei

Bár a sportélet leállt a koronavírus következtében, az e-sportokra és a K&H Nemzeti E-sport Bajnokság lebonyolítására ez nem volt hatással.

A tervezett offline döntők a játékosok biztonsága érdekében online zajlottak mindegyik versenyszámban, a bajnokság összdíjazása 15 millió forint volt.

A K&H MNEB League of Legends döntőjében az alapszakaszt szinte hibátlanul teljesítő Wonder Stag Esports és a tavalyi bajnok Team Plague találkozott, s egy Best-of-5 összecsapás keretében a Team Plague csodálatos és meggyőző játékkal végül 3-1-re legyőzte ellenfelét. A legjobb magyar League of Legends csapat a címvédésen túl 1,3 millió forintot nyert, és bejutott az Esports Balkan League zárt selejtezőjébe.

A bajnokság MVP-je a WSE felső ösvényese, Szlovák “MarineHBS” Máté lett.

A Hearthstone versenyszámban 6 állomáson keresztül gyűjtötték a pontokat hazánk legjobb kártyajátékosai. Közülük az első 8 került be a nagydöntőbe. A kettős kieséses rendszerben rendezett finálét végig dominálva, vereség nélkül jutott a fináléba a tavalyi győztes Balázs “Hulkeinstein” Sebestyén, aki végül egy rendkívül szoros párharcban 3-2-re legyőzte csapattársát, Antal „Wuncler” Félixet.

A CS:GO döntőjében az alapszakaszt hibátlanul teljesítő Budapest Five (szezon alatt Salamander) és a WiLD találkozott. A döntőben Best-of-5 összecsapásban nyert a Budapest Five, aki a címvédésen túl 1,3 millió forintot nyert. A bajnokság MVP-je az egyik legtehetségesebb hazai játékos, a 18 éves Torzsás “torzsi” Ádám lett.

A PUBG versenyszámban tizenkét állomáson keresztül gyűjtötték a pontokat hazánk legjobb PUBG csapatai. Közülük az első 16 került be a nagydöntőbe, akik egy egész napos élő közvetítés keretében küzdöttek meg a több mint 2,7 millió forintos összdíjazásért.

A végső győzelem csak a legutolsó, 10. pályán dőlt el, a KmK javára.

A második helyezett a Budapest Five lett, a dobogó harmadik fokára a Pizza Monkey állhatott fel.

Az R6S versenyszámban az alapszakaszt veretlenül teljesítő Salamander és az óriási meglepetésre a címvédő WiLD-ot kiütő Team Plague találkozott. A nemzetközi vizeket is megjárt Salamander toronymagas esélyese volt az összecsapásnak, és elképesztő dominanciával 3-0-ra nyerték a nagydöntőt, ezzel bezsebelve a győztesnek járó 1,3 millió forintot. Az MVP a Salamander csapatkapitánya és oszlopos tagja, Juhász „DogeFather” Gábor lett.

A MNEB HPCL, azaz a FIFA 20 játék 11v11 elleni játékmódjának 2020-as tavaszi szezonja végletekig kiélezett küzdelmet hozott. A bajnoki címért három csapat, a Nice Gaming, a DVSC és a DigiSport Honvéd is versenybe szállt, végül előbbi kettő között dőlt el az aranyérem sorsa az utolsó fordulóban, a DVSC javára.

A HUNESZ Masters az első hazai FIFA grassroots kupasorozat, mely fél év és 20 állomás után online döntővel zárult. A két platformon megrendezett FIFA 1v1 versenyen PlayStation4-en az MTK játékosa, Majorosi Krisztián nyert, míg XBOX-on meglepetésre Reznák Dániel a döntőben maga mögé utasította az Ajax korábbi játékosát és a V4 Future Sports Festival 2018 győztesét, Szirtesi “Gabinho” Gábort.

Az MNASZ – HUNESZ E-sport Országos GTSport Autószimulátor Bajnokság alapszakaszának legeredményesebb versenyzője, Blazsán Patrik nyerte végül a bajnokság döntőjét is, maga mögé utasítva Báder Benjámint és Szarka Zsoltot. Patrik egyébként mindössze két tizedmásodperccel maradt el a hivatalos világcsúcstól a barcelonai pályán.

Borítóképünk illusztráció