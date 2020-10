Tanúsított szemvédelemmel jönnek a Huawei legújabb táblagépei

A MatePad T 10 és MatePad T 10s modellek kijelzője sötétben sem károsítja a szemet.

A MatePad T10 tabletcsalád két legújabb darabja, a T 10 és T 10s modell fejlett hangrendszerrel, részletgazdag kijelzővel, és tanúsított szemkímélő móddal érkezik. A beépített Gyereksarok funkció segítségével a szülők beállíthatják, milyen alkalmazásokat mennyi ideig használhatnak a legkisebbek.

Családbarát funkciók

A 9,7 hüvelykes kijelzővel és fejlett hangrendszerrel felszerelt MatePad T 10-t minden korosztálynak ajánlják. A vékony és ergonomikus eszközben erős, nyolcmagos processzor és nagy akkumulátor kapott helyet.

Olyan okos és családbarát szolgáltatásokat kínál, mint például a Gyereksarok, a Szemvédelem és az App Sokszorozó.

A Mélytengeri Kék színű, fém hátlapú, mindössze 450g súlyú készülék ergonomikusan lekerekített sarkainak köszönhetően kényelmes fogást biztosít. A T 10 tabletet 16:10 HD felbontású kijelzővel szerelték fel, a készülékben két hangszóró kapott helyet, melyek hangzását a Huawei Histen 6.1 szoftver által biztosított 9.1-csatornás, 3D hangtámogatás erősíti.

Sötétben sem károsítja a szemet

A készüléket a Kirin 710A chipkészlet hajtja, a nyolcmagos processzor nagy teljesítményt és energiahatékonyságot biztosít. Az EMUI 10.1 rendszer összhangban működik a chipkészlettel; a Huawei App Sokszorozó például képes egy alkalmazást osztott képernyős nézetben megjeleníteni, ezzel használja a vízszintes megjelenítés előnyeit. Az új Sötét mód a felhasználóinak még kényelmesebb sötétben történő használatkor.

Gyereksarok – Felnőtt kontroll

A Gyereksarok funkció segítségével a MatePad T 10 a gyerekeknek is biztonságosan használható. A számos szűrőt biztosító funkcióban a hangfelvétel, a kamera, festőprogram és a multimédia is helyet kapott, így a szülők képeket és videókat is megoszthatnak gyermekeikkel. A beállításokban

a szülők kiválaszthatják az elérhető alkalmazásokat és tartalmakat, valamint a használati időt is szabályozhatják.

A Gyereksarok a TÜV Rheinland által tanúsított szemvédelemmel is védi a gyermekeket, továbbá a MatePad T 10 – en elérhető az eBook mód is, melyben a tablet úgy állítja be a színeket, hogy valódi, papír-alapú olvasási élményt nyújtson.

A MatePad T 10s modell Full HD kijelzővel érkezik

Az új készüléket egyszerű, praktikus kialakítása, könnyű fémháza miatt gyermekek is elbírják és használhatják. A tablet oldalai íveltek, ezért kényelmesen illeszkednek a kézbe, és az erősített élek további védelmet nyújtanak a nedvesség és a kisebb ütődések okozta sérülések ellen.

A modell Full HD IPS kijelzője az 1920×1200 felbontásra is képes, a 16:10-es kijelző pixelsűrűsége 224ppi, így minden megjelenített kép vagy videó éles lesz rajta. A kijelző a ClariVu Enhancement technológiának köszönhetően dinamikusan optimalizálja a színeket, a fényerőt és telítettséget, saját fejlesztésű Super Resolution algoritmusa pedig felskálázza az alacsonyabb felbontású tartalmakat.

A T 10 két változatban jelenik meg, WiFi-s és LTE képes változata október 25-től elérhető 59.990, valamint 67.490 Ft-os áron. Számos üzletben október 15. és 24. között az előrendelt WiFi-s modell mellé ajándék Huawei Flip Cover védőtok is jár.

A T 10s szintén két változatban kapható. WiFi-s és LTE képes változata október 15-től elérhető 73.990, valamint 79.490 Ft-os áron. Ennek WiFi-s modelljéhez szintén ajándék védőtokot adnak.

Borítóképünk illusztráció