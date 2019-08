Videójáték a szoba falain túl

Ma már a gamerek nagyobb része játszik okostelefonon, mint asztali számítógépen, egy év alatt 54-ről 65 százalékra ugrott itthon a mobilon videójátékozók aránya.

A digitális technológia és az infokommunikációs infrastruktúra fejlődése a videójátékozás élményét jelentősen befolyásolja, hiszen a jó játékélményhez megfelelő hardver és internetkapcsolat kell – ez pedig ma már szinte bárhol elérhető.

Ki a szabadba, játékosok!

Míg eleinte asztali számítógépeken élvezhettük az online játékokat, az eNET kutatása alapján ma a játékosoknak kevesebb, mint a fele, 43 százaléka játszik PC-n, miközben a mobiltelefon egyre hangsúlyosabb szerepet kap ezen a téren. Egy év alatt ugyanis 54-ről 65 százalékra ugrott itthon az okostelefonon videójátékozók aránya az e-sport hazai fejlődését támogató K&H szerint.

A a digitális fejlődés mindinkább teret enged a szabadban történő videójátékozásnak, így a fiatalok az online játék mellett offline közösségi élménnyel is gazdagodhatnak. A korábban otthon végzett tevékenységre, ma a videójátékosok harmadára tehát egyre inkább jellemző, hogy utazás vagy várakozás közben történik.

Az e-sport a jövő sportága

A kifejezetten az e-sporthoz dedikált helyszínek és rendezvények mellett a technológia már azt is lehetővé teszi, hogy a szoba falain túl is megjelenjenek az e-sport aktivitások. Sőt, a közös Wi-Fi-n vagy Bluetooth hálózaton keresztül a közösségi videójátékozás, azaz a social gaming is új teret kap.

Ezzel az online és offline szabadidős tevékenységek még közelebb kerülnek egymáshoz, és lehetőséget nyújtanak a kapcsolatteremtésre, az együttműködés fejlesztésére, tehát végső soron arra, hogy a fiatalok teljesebb életet élhessenek.

