Wi-Fi 6-os routert hozott Magyarországra a Huawei

Tovább bírja a mobil, a laptop, ha a Wi-Fi 6 szabványnak megfelelő AX3 routert használjuk.

Dupla hálózati sebességet biztosít és a falakon is áthatol a Huawei AX3 routere, amely a Wi-Fi 6 szabványokat is támogatja. Előnye, hogy kevesebb az energiaigénye, így az arra csatlakozó készülékek lassabban merülnek. Gyorsabb az adatátvitel, több készüléket tud kiszolgálni, így otthoni és irodai környezetben is megállja a helyét.

A Huawei tízmillió dollárt fektetett kifejezetten routerekbe szánt chipek fejlesztésébe, és egy, a routerek szigorú tesztelését lehetővé tevő Wi-Fi képesség-központot is létrehozott. A vállalat legújabb technológiája zavartalan chipszintű együttműködést képes létrehozni a router és számos más eszköz között.

Nagyobb területet fed le

A négymagos verzió négy független jelerősítőt tartalmaz (a kétmagos verzió esetében kettőt), lehetővé téve Mesh-hálózat létrehozását több Huawei routeren, amellyel egymás jelét felhasználva még nagyobb területre továbbítják a jelet. Ezzel kiterjesztik a hálózathoz való hozzáférést a háztartásoknak és a vállalkozásoknak.

A falak sem állítják meg

Az AX3 routert a Huawei saját Gigahome processzorával és Gigahome Wi-Fi 6 chipkészletével szerelték. A vállalat multi-chip technológiájának köszönhetően az AX3 „Wi-Fi 6 Plus” dupla hálózati sebességet biztosít, fejlett, akár falakon is áthatoló képességgel, amennyiben más Huawei WI-Fi 6 termékekkel együtt használják. A Gigahome Wi-Fi 6 lapkakészlet ugyanis a frekvencia sávszélességét 160 MHz-re javította.

Jelszó nélkül is biztonságos

A HUAWEI WiFi AX3 sorozat négymagos verziója támogatja a Huawei Share-t is. Egy Huawei telefon megérintésével – amelyen az NFC engedélyezve van a router NFC észlelési területén –, a felhasználó jelszó megadása nélkül csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz.

Díjnyertes TrustZone

Az AX3 négymagos verziója magában foglalja a HUAWEI HomeSec biztonsági védelmet is, emellett a készülék chipjébe egy független biztonsági zónát (TEE-megbízható végrehajtási környezet) építettek be, a TrustZone biztonsági megoldást pedig a mikrokernelből építették ki.

Ez a megoldás elnyerte a Common Criteria, a világszerte elismert informatikai terméktanúsító szervezet 5-ös értékelési szintű (EAL5) tanúsítványát.

Ajándék okoskarkötő jár az első vásárlóknak

A Huawei AX3 routert augusztus 14-ig előrendelőknek 17 ezer forintos Huawei Band4 okoskarkötőt adnak hozzá ajándékba. A kétmagos router 29.990 Ft-os, a négymagos pedig 44.990 Ft-os áron lesz kapható augusztus 15- től.

Borítóképünk illusztráció