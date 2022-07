Az E-sportolóknak már egyesületük is van Szekszárdon, ahol komoly edzések zajlanak, versenyekre készülnek mind fizikai, mind mentális téren. Tóth Imre, a Szekszárdi Gamer Egyesület elnöke és Péter Krisztián alelnök már kisgyermek koruk óta beleásták magukat ebbe a témakörbe.

– Már akkor is versenyeztem, volt saját szerverünk is és Krisztián menő effektusokat tudott rátenni a játékokra, ettől még egyedibb lett – kezdte beszámolóját az egyesület elnöke. – Szerettünk volna ezzel még komolyabban foglalkozni, hogy akár egy megélhetési forrás is lehessen a későbbiekben. A szüleink pedig ezt annyira nem szerették volna, ők más szakirány felé tereltek minket inkább, ami azt hiszem teljesen érthető is az ő szemszögükből nézve. Mióta megkaptam az első számítógépemet, azóta érdekel ez a világ. Nemcsak a játékok, hanem a különböző programok, mint a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő alapprogramok, de a videó- és a képszerkesztés is nagyon izgalmas.

– Az egyesület idén lesz két éves, jelenleg közel nyolcvan tagunk van. A legfiatalabb korosztályt a nyolc-tizenkét éves gyerekek képviselik, számukra szakkört is tartunk és júliusban tábort is szervezünk nekik. Sporteseményekre rendszeresen kitelepülünk, az adott sport számítógépes változatával, ahol bárki kipróbálhatja ezeket a játékokat, így jobban látja, hogy ez nemcsak a gombok nyomkodásáról szól. Komoly stratégia és csapatszellem szükséges egy-egy játék vagy futam megnyeréséhez – tette hozzá Tóth Imre.

A táborozók fele úszni indult. (Fotó: Mártonfai Dénes)

– A digitális világ nagyon megosztó, sokan úgy vélik, az e-sportolók kockák, akik egész nap csak a billentyűzetet és a konzolt nyomkodják. Pedig ők már a profi kategóriába tartoznak. Az arany középút megtalálása azonban nem olyan nehéz, az egyesületben itt is segítséget kapnak a szakkörre járók, akik irányított körülmények között játszanak a programokkal. Ilyenkor elméleti oktatást is kapnak a gyerekek, nemcsak leülnek és nyomkodják a gépet. Videókat elemeznek, stratégiát építenek és ez fárasztó is, így otthon már kevésbé akar még órákig a monitor előtt ülni.

Az egyesület szárnyai alatt kontroll mellett tanulnak, ebben azért el is fáradnak, ezért otthon más tevékenység felé fordulnak már. Az agyi kapacitás növelésére speciális programokat is használnak, de egy gyereknél fontos a pszichológiai felkészülés is. Nemcsak a versenyeken, már az edzéseken is tudni kell koncentrálni. Mi itt az egyesületben felismerjük a tehetségeket és akár egy jövőképet is tudunk nekik adni, de ha nem is lesz mindenkiből élsportoló, akkor sem keveredik rossz társaságba – tette hozzá Tóth Imre.

Az e-sport, bár még mindig megosztó, de aki megismeri, hogy miről szól ez és látja a belső világát, az már másként áll ehhez a kérdéshez. Ebben nagy segítséget ad dr. Varga István, aki a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa. – Fiatalabb koromban én is játszottam – mondta –, és nagyon érdekeltek a számítógépes játékok szociológiai hatásai. Sokan sokfélét gondolnak erről. Van, aki haszontalan tevékenységnek titulálja és úgy véli, függőséget okoz.

Aztán akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy ebben a digitális világban kialakult egy új dolog és ez maga az e-sport. Az igazság valahol a kettő között van. A sportnak mindig van egy olyan lehetősége, hogy a hátrányosabb helyzetű tehetségek is utat tudnak törni maguknak. Az e-sport is lehetővé teszi ezt. Akiknek nincs otthon internetelérése, vagy számítógépe, azok egy tanodában például ki tudnak próbálni egy-egy sportos, nem agresszív játékot, ahol kiderülhet, hogy van érzéke hozzá. Lehet, hogy egyébként ez sosem derülne ki.

– Más pozitívumai is vannak az online játéknak. Itt van például a nyelvtanulás kérdése. Az angol a globális világnyelv és itt a játékidő alatt bizony sokszor kell kommunikálni is. Márpedig az online térben a világ minden részéről játszanak, ezért angolul vagy németül kell beszélni. Egy gyerek sokkal oldottabban használja az idegen nyelvet, ha nincs szem előtt, így nemcsak a nyelvtudását gyakorolja, hanem önbizalmat is szerez azzal, hogy megért másokat és megérteti magát.

Továbbá fontos, hogy csapatban játszik a gyerek, nem egyedül, így kooperálnia kell a társaival, össze kell fogniuk, ezáltal a rendszerszemléletük is fejlődik. Ez a jövő munkaerőpiacán az egyik legfontosabb. Így összességében sikerélménye lesz a fiatalnak egy olyan közegen keresztül, amit kifejezetten szeret – tette hozzá Varga István.