League of Legends történelem röviden, avagy az elmúlt 11 év legfontosabb állomásai

Így jutott el a világ legnépszerűbb MOBA videójátéka oda, ahol most tart.

Hamarosan elrajtol a Megyék Csatája League of Legends versenyének első selejtezője, ahol Magyarország LoL-osai mérhetik össze tudásukat és ügyességüket a Riot Games játékában.

A LoL történelme 11 évet ölel fel, ennek a fantasztikus utazásnak a legfontosabb állomásait ismerhetitek meg.

Kezdetek

2009. október 27-én hagyta maga mögött a béta szakaszt és jelent meg hivatalosan a League of Legends – Clash of Fates, ami a Warcraft III egyik modjából, a Defend of the Ancientsből merített ihletett. A bemutatkozás után technikai problémák százaival kellett megküzdeniük a fejlesztőknek, de összességében elképesztően sikeres rajtott vett a projekt. 2011-ben már 30 milliónál több regisztrált felhasználóval rendelkezett a MOBA, 2013-ban ez a szám átlépte a 70 milliót, amivel a világ egyik legnépszerűbb videójátékává nőtte ki magát néhány év leforgása alatt. A 10. születésnap előtt megosztották a fejlesztők a rajongókkal, hogy 2019 szeptemberében volt olyan pillanat, amikor egyszerre 8 millióan léptek be a felhasználói fiókjukba.

E-sporttörténelem

Már javában zajlik a 2020-as Worlds, a LoL évente megrendezésre kerülő világbajnoksága. A játékosbázis gyors növekedése miatt adta magát, hogy már 2011-ben megrendezzék az első kontinensek közötti világversenyt. Az első hivatalos Worldsön Észak Amerika és Európa legjobb csapatai csaptak össze, a végső győzelmet a Fnatic szerezte meg, ez volt Európa első és azóta is utolsó világbajnoki címe. 2013, 2015 és 2016 a következő évszám, amit minden LoL-osnak meg kell tanulni, ugyanis a világ valaha volt legjobb játékosa, Faker és csapata, a koreai SKT ezekben az esztendőkben ért fel a csúcsra. Egynél többször csak ez a szervezet nyert világbajnokságot, azóta sem tudták megközelíteni ezt az elképesztő teljesítményt.

2019-ben Kiss „Vizicsacsi” Tamás első magyar játékosként jutott ki a vb-re, ahol annyira kijött a lépés a Splyce-nak, hogy a negyeddöntőig meg sem álltak. Azóta is Vizicsacsi az egyetlen olyan magyar LoL-os, aki a legmagasabb szintekig eljutott hosszú karrierje során.

Az Idézők Szurdokának eseményei

Elképesztően sok változtatás történt már az első évekhez képest a hivatalos versenytérképen, az 5v5 küzdelmek otthonában, az Idézők Szurdokában.

2019 őszén megérkeztek az Elementál Sárkányok, valamint új bokrok és beugrók jelentek meg a Szurdokban, ezzel elnyerte mai formáját a pálya. 2012. július 7-én jelent meg a LoL 100. hőse, Jayce, de a Megyék Csatája idején ez a szám jelentősen megnövekedett. Jelenleg 151 hősből választhattok, amelyek többsége alapjaiban tér el egymástól képességekben és játékstílusban.

Ne feledjétek, hogy javában zajlik a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny regisztrációs szakasza. Nevezni a megyekcsataja.hu oldalon tudtok, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!