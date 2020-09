Ezekből a csapatokból választhatsz a Megyék Csatája FIFA21 versenyére

Milyen csapatot lehet választani a FIFA21-ben? A tökéletes felkészülés érdekében érdemes végignézni a kínálatot.

Hamarosan egy, az egész országot behálózó e-sport verseny veszi kezdetét, elrajtol ugyanis a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny. Két igen népszerű játékban vetélkedhetnek majd a legjobbak, FIFA21-ben és League of Legends-ben mérhetik majd össze tudásukat a következő hetekben a játékosok. Az előbbi egyéni, míg utóbbi csapatos megmérettetést jelent.

A FIFA 21 ugyan csak október 9-én jelenik meg, de már mindenki tűkön ülve várja, hogy kontrollert ragadhasson és belevethesse magát az új szezonba. Az EA Sports évről évre igyekszik egy olyan játékot letenni az asztalra, amely a legszélesebb körben elnyeri a rajongók tetszését. Ennek egyik alappillére, hogy igyekeznek egyre több bajnokságot és csapatot belepakolni az adott epizódba. Most sincs ez másként, hiszen továbbra is része a Bajnokok Ligája és az Európa Liga a FIFA-sorozatnak, emellett a tavaly bejelentett dél-amerikai Libertadores Kupa is tovább bővült. A kontinens legnagyobb múlttal rendelkező együtteseit is irányítani lehet, és ezek között olyan klubokat találhatunk, mint a River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, hogy csak néhányat említsünk. Természetesen Európa legkiválóbb csapatai sem maradhatnak ki a sorból, ámbár a Seria A-ban történt némi változás.

Ugyan a tavaly elveszített Juventus után az AS Roma is elhagyta az EA Sportsot, de a nevek és a játékosok arcai továbbra is valódiak maradnak. A legjobb hír viszont, hogy exkluzív szerződést kötöttek az Inter és az AC Milan duójával, így az olasz futball is talán minden eddiginél nagyobb szerepet kap a FIFA-sorozatban. Ha pedig a top ligák közül (La Liga, Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1) egyik sem lenne szimpatikus még mindig maradt más lehetőség.

Az EA Sports által eddig megerősített bajnokságok: holland, francia, ausztrál, spanyol, portugál, német, angol, mexikói, olasz, kínai, lengyel, szaúd-arábiai, japán, amerikai.

Szerves részét képezi ugyanis a szoftvernek a válogatott vonal. Az előző részbe 49 nemzeti együttes került be, és ez valószínűleg most sem lesz másként, de egyelőre pontosan nem tudni, hogy mely országokkal szeretné bővíteni az EA a repertoárt. Egy biztos, Magyarország is szerepel a játékban, így akár velük meg lehet mutatni mire képes valaki. Már csak azért is, mert az ilyesfajta versenyeken az OVR 85 szabály értelmében minden csapat és játékos egyenlő, és csak a színtiszta tudás számít. Döntsön bárhogyan is valaki, az egyszer biztos, hogy kedvenceit vezetheti győzelemre a világ elsőszámú futball szimulátor játékában. A tét azonban már nem csak a győzelem, hiszen ebben a ligában az is kiderül, melyik megyében találhatóak a legjobb FIFA játékosok.

Ne feledjétek, hogy nevezni a megyekcsataja.hu oldalon tudtok, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!